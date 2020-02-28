Выяснилось, получит ли новое здание Национальный музыкально-драматический театр Коми

В ноябре 2018 года здание Национального музыкально-драматического театра Республики Коми закрыли на ремонт, который до сих пор не закончили. Коллектив театра продолжает свою деятельность на сценических площадках Сыктывкара. Портал PG11.ru выяснил, когда же закончат ремонт здания и получит ли театр новое помещение.

В Министерстве культуры рассказали, что в 2019 году подрядчик, занимавшийся ремонтом крыши и потолка зрительного зала Национального музыкально-драматического театра Республики Коми, не уложился в сроки и в июне покинул объект, оставив работу незаконченной и с многочисленными нарушениями. Сейчас артисты вынуждены выступать на «чужих» сценических площадках Сыктывкара.

- На проведение ремонтных работ было предусмотрено 7 миллионов рублей. В ходе проведения ремонтных работ ухудшилось состояние потолка в зрительном зале и проведение мероприятий в театре стало небезопасным. Сейчас ведется судебное разбирательство с подрядной организацией, по завершению которого будет организовано повторное проведение мероприятий по ремонту зрительного зала, - рассказали в Минкульте.

Также портал PG11.ru выяснил, что планируемый срок проведения ремонтных работ - в течение одного года после завершения судебного разбирательства. Строительство нового здания Национального музыкально-драматического театра Республики Коми не планируется.

Напомним, что совсем недавно отмечался День вокалиста. Три сыктывкарских исполнителя рассказали о закулисье профессии. Артисты назвали главных «врагов голоса» и рассказали о своем образовании.

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