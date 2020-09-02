Сыктывкарка участвует во Всероссийском литературном конкурсе

Сыктывкарка участвует в 100-дневном онлайн-марафоне фестиваля «ЛиФФт-2020», а также в самом литературном конкурсе «ЛиФФт-2020». Портал PG11.ru узнал больше об участнице.

Поэтесса, поэт-песенник Татьяна Анцупова с 4 августа 2020 года является членом Союза писателей Северной Америки (СПСА). СПСА - это открытое объединение писателей, которое пропагандирует русский язык и литературу в разных странах. В него входят писатели Канады, США, Мексики, Ирландии, ЮАР, Германии, России, Беларуси, Украины, Казахстана, Латвии, Израиля, Англии, Чехии, Испании и других стран. Основной критерий - все они пишут на русском языке или имеют переводы своих произведений на русский язык.



Горожанка отправила на литературный конкурс «ЛиФФт-2020» три стихотворения, одно из них - об ее родной Усть-Цильме. С ними Татьяне удалось сначала попасть в лонг-лист конкурса, а затем и в шорт-лист из 16 стран и 77 регионов РФ.

Кроме этого, организаторы конкурса запустили также литературный оналйн-марафон. В нем Татьяна участвует и как поэт, и как поэт-песенник. Сыктывкарке удалось пройти во второй тур марафона с песней полностью своего сочинения «Я здесь», сейчас Татьяна готовит запись для второго тура. Голосовать за участников можно на ютуб-канале марафона «ЛиФФт-2020». Сыктывкарке очень нужна поддержка земляков. Если вы хотите поддержать ее - поставьте лайк и оставьте комментарий под видео.

Напомним, недавно еще один талантливый сыктывкарец рассказал о своих новых планах. Сыктывкарский режиссер Петр Музыка снимет фильм об инвалиде-диджее, которого якобы избили полицейские. Петр рассказал, что фильм будет об истории Александра Меломина, о котором все знают как о «балконном диджее из Орбиты». Александр продолжительное время пытается доказать, что конфликт с его работодателем закончился тем, что полицейские отправили его в кому на 12 дней, сломали пять ребер, шейный отдел позвоночника с отеком косного мозга, разорвали мочевой пузырь. Сейчас ведется расследование, а творческая группа во главе с режиссером Петром Музыкой решила снять новый фильм, сделав печальную историю Александра основой кинокартины.

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