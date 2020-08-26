«Сыктывкар - бетонный колодец»: специалисты выразили мнение о благоустройстве города

В столице Коми продолжается голосование за первоочередное благоустройство территорий на 2021 год. . Портал PG11.ru выяснил, что о голосовании и благоустройстве Сыктывкара в целом думают специалисты и жители города.

Какие территории предлагаются для благоустройства?

На выбор представлены семь территорий Сыктывкара, которые в 2020 году выбрала общественная комиссия из числа заявок горожан:

Игровая зона для детей старше 12 лет в парке в сыктывкарском микрорайоне Строитель;

Территория перед зданием № 73 по улице Ленина;

Пешеходная зона по ул. Коммунистической;

Пешеходная зона по улице Димитрова (обе стороны);

Сквер в районе дома № 48 по улице Димитрова;

Пешеходная зона по улице Корабельная (четная сторона) от улицы Судостроительная до улицы Ухтинская;

Пешеходная зона по улице Судостроительная от улицы Корабельная до улицы Трактовая (обе стороны).

Также представлены территории для благоустройства в Эжвинском районе:

Пешеходная зона по улице Юности;

Пешеходная зона по улице Калинина;

Пешеходная зона по улице Мира;

Пешеходная зона по улице Славы;

Пешеходная зона по проспекту Бумажников;

Территория «Слободской площади» и прилегающей к ней территории ТЦ «Эжва» по адресу: улица Космонавтов, 4;

Скейт-роллер-парк.

Опрос

Портал PG11.ru провел в своем официальном сообществе «ВКонтакте» опрос, чтобы выяснить, какую территорию Сыктвкара горожане предпочли бы благоустроить в первую очередь.

Согласно результатам опроса, наибольшее количество голосов набрала игровая зона для детей старше 12 лет в парке в сыктывкарском микрорайоне Строитель. Второе место заняла пешеходная зона по ул. Коммунистической (от дома № 41 по ул. Коммунистическая до дома № 4 по ул. Морозова и от дома № 53 по Октябрьскому проспекту до № 2 по ул. Морозова). На третьем месте по количеству голосов оказалась пешеходная зона по улице Димитрова (обе стороны).

Мнения горожан

В коментариях к опросу жители города выразили недовольство выбранными объектами.

- В Кочпон-Читу, на улице 65-летия победы что-нибудь бы хоть сделали, а то только обещают и обещают, - напомнил Серёжа Гудырев.

- Уберите вонючий дом на Карла Маркса, 184. Прохожих реально тошнит от смрада из подвала, - пожаловалась Вероника Арутюнян.

- А про Орбиту опять ничего... - Людмила Глазкова.

Сыктывкарец Владимир Русанов уверен, что нужно продолжать подобные проекты, проводить голосования:

- Я считаю, всегда стоит напоминать об обещаниях властей и настаивать на том, чтобы Сыктывкар становился лучше из года в год. Если люди не будут «шевелиться», то, как говорится «сытый голодного не вразумеет», никому, кроме тех, кто в Сыктывкаре живет, дела до города нет.

Владимир уверен, что особое внимание нужно уделить благоустройству скверов:

- Кроме парков в городе достаточно большое количество территорий, которые при правильном подходе могли бы стать очень красивыми удобными местами для кратковременного отдыха и прогулок.

А что касается отдельно взятых проектов, сыктывкарец убежден, что ими будут заниматься разве что влюбленные в свое дело люди:

- Например, если говорить про давно обещанную скейт-площадку, то, мне кажется, благоустройство отдельной территории под нее затянулось уж слишком надолго. Люди, которые действительно устали ждать, уже организовали крытый скейтпарк самостоятельно. Возможно, накануне выборов, кто-нибудь, дабы угодить спортивно ориентированной молодежи, включит в свою программу именно продвижение этой идеи, и тогда все сдвинется с мертвого места. Вообще, замечаю, что Сыктывкар облагораживают, но местами подход и результат оставляют кучу вопросов.

Мнения специалистов

Журналист Сергей Морохин уверен, что проблемы города появились лишь по вине чиновников:

- Сыктывкар в 70-80-е годы прошлого столетия считался одним из самых ухоженных и зеленых городов Советского Союза. С диким периферийным капитализмом пришла губительная точечная застройка. До сих пор хищническим способом уничтожаются приглянувшиеся коммерсантам парковые зоны и территории, где можно что-то сделать для людей. Сегодня Сыктывкар по вине корыстолюбивых чиновников превратился в бетонный колодец. К сожалению, я много раз убеждался в том, что власти лишь имитируют какую-то заботу о благоустройстве столицы. Им важен сам процесс, а не результат. Сейчас уже очевидно, что осенью из-за кризиса в экономике произойдет значительное урезание бюджета, будет не до пешеходных зон и скверов.

А предприниматель и урбанист Дмитрий Махов уверен, что все идет как надо, но все равно подмечает ошибки в организации и способах благоустройства Сыктывкара:

- Я считаю, что подобные голосования нужны, это очень хороший инструмент для обращения внимания к проблемам города. Момент, который меня смущает, это то, что не понятно, по каким критериям происходит оценивание проектов, кто состоит в том «жюри», которое бракует или пропускает в работу проекты. Несомненно, надо работать с населением, потому что только сами горожане знают, что им нужно. Но ведь бывает так, что люди приносят свои проекты в администрацию, а там какой-то чиновник может забраковать проект, даже не рассмотрев идею, только потому что документы были оформлены неправильно. Второй момент, который меня смущает в голосовании - это конкуренция. Некоторые горожане могут со злым умыслом относиться к другим площадкам и специально находить какие-то минусы в них. Все территории, все нужно благоустраивать и ко всем мнениям нужно прислушиваться.

А что еще сделают к 100-летию Коми?

На официальном портале Республики Коми рассказали, какие мероприятия и благоустройства запланированы к 100-летию региона.

Одним из мероприятий, приуроченных к юбилею, станет выпуск Банком России памятной монеты, посвящённой 100-летию образования Республики Коми. Планируется отчеканить 3 тысячи памятных монет из серебра номиналом 3 рубля. В ближайшее время будет разработан и утверждён эскиз памятной монеты. Часть будет использоваться в качестве сувенирной продукции при проведении праздничных мероприятий. Остальной тираж будет предложен одному из коммерческих банков для реализации населению.

Также к юбилею республики запланирован ремонт ряда объектов культурного наследия и зданий, находящихся в республиканской собственности. Особое внимание будет уделено трём знаковым объектам в Сыктывкаре: Школе №13 (Савина, 37), Уездная земская больница (Бабушкина, 11) и Дому Жеребцова (Интернациональная, 90). Последний в настоящее время освобождён от пользователей и включён в прогнозный план приватизации государственного имущества Республики Коми.

Объект культурного наследия регионального значения «Школа (№13)» передан в аренду индивидуальному предпринимателю с условием проведения ремонтно-реставрационных работ объекта. По зданию бывшей больницы вопрос в настоящее время решается также с привлечением механизма социального партнёрства.

Кроме того, уже запланирован ремонт зданий, расположенных по адресам: Интернациональная, 108, 142, 152, 157, Ленина, 73, Бабушкина, 23. Ремонтные работы начнутся этим летом.

Также в Сыктывкаре собираются обустроить одно из самых популярных мест города - площадь «под часами». И не стоит забывать о реконструкции Республиканского стадиона, которая ведется в рамках подготовки к проведению в Республике Коми чемпионата мира по хоккею с мячом в 2021 году.

Где можно проголосовать?

Любой желающий может проголосовать за территорию Сыктывкара по ссылке. Сбор предложений онлайн продлится до 8 сентября. Его итоги будут суммированы с инициативами, полученными через пункт приема предложений по улице Бабушкина, 22, фойе первого этажа. Общественные территории, вошедшие в перечень, примут участие в окончательном рейтинговом голосовании, которое пройдет с 10 по 19 сентября.

Проголосовать за ту или иную территорию Эжвы можно ТУТ. Общественное обсуждение представленных территорий пройдет с 20 августа 2020 года по 8 сентября 2020 года. Свой выбор эжвинцы смогут сделать посредством онлайн-голосования на сайте администрации либо путем заполнения бюллетеня для голосования в фойе администрации Эжвинского района по улице Славы, 1. Предложения принимаются до 8 сентября включительно. Итоги общественного обсуждения подведут 9 сентября на заседании Комиссии, после которого будет решено, какие общественные территории утвердят к рейтинговому голосованию по отбору для последующего благоустройства.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А что бы вы благоустроили первым делом? Нужны ли городу новые проекты, новые детские площадки и скверы, или стоит строить больше жилых домов и парковок? Делитесь своими мнениями в комментариях!