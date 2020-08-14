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Строительство скейт-площадки в Сыктывкаре перенесли

Строительство скейт-площадки в Сыктывкаре перенесли

14 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru / Новую площадку должны построить к концу года
Открыть ее постараются к концу года

В Сыктывкаре перенесли строительство скейт-площадки в Кировском парке. Сейчас мэрия будет искать новых подрядчиков, сообщает пресс-служба администрации.

Мэрия в одностороннем порядке расторгла договор на изготовление оборудования. Дело в том, что подрядчик, который победил на электронном аукционе, на две недели затянул сроки поставки и не предоставил сертификаты соответствия, которые бы доказывали, что площадка является безопасной.

По закону, повторный аукцион можно объявить не раньше чем через 30 дней после расторжения старого. Поэтому поиск нового подрядчика начнется лишь в сентябре. Но в условиях контракта будет прописано, что площадку должны обустроить к концу этого года. 

- Закон о закупках обязывает нас заключать контракт с тем юрлицом, который предложит наименьшую цену. Опыт показывает, что такие подрядчики не всегда могут обеспечить выполнения взятых обязательств в те сроки и по тем правилам, которые мы прописываем в контракте. Тем не менее, мы объявим новый аукцион и оборудуем обещанную горожанам скейт-площадку, - отметил начальник Управления ЖКХ Александр Гонтарь.

Напомним, первый аукцион состоялся 9 июня, а работы должны были закончиться 20 июля. На скейт-площадку из бюджета были готовы выделить 2 миллиона 975 тысяч рублей.

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