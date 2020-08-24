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В Сети появились фейковые предложения о продаже вакцины от COVID-19

В Сети появились фейковые предложения о продаже вакцины от COVID-19

24 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
В настоящее время разворачивается ее производство на нескольких площадках

В Интернете стали появляться сообщения о продаже и предзаказах российской вакцины от коронавируса. Это явление обрело настолько массовый характер, что Минздрав РФ сделал по этому поводу заявление.

Ситуацию прокомментировал омощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов:

- Все предложения о предзаказе и продаже вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции не соответствуют действительности и являются, по сути, фейковыми. Многочисленные объявления с предложением внести предоплату за вакцину, размещенные на данный момент в сети Интернет, могут носить мошеннический характер. Мы призываем граждан не пользоваться услугами индивидуальных предпринимателей и организаций, предлагающих вакцину на продажу или платную вакцинацию от коронавируса – это может повлечь как материальный ущерб, так и ущерб здоровью.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №816 от 3.06.2020 г., распределением поставок вакцины от COVID-19 будет заниматься Минздрав России. В настоящее время разворачивается ее производство на нескольких площадках. Ожидают поступления от разработчика пакета документов о проведении большого пострегистрационного клинического исследования.

Напомним, 1 сентября в Коми возобновится работа дошкольных и других образовательных учреждений. Так или иначе, пандемия коронавирусной инфекции продолжается, а значит, в учебном процессе будут соблюдаться необходимые меры безопасности. Какие именно, читайте по ССЫЛКЕ.

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Коронавирус

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