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Жителям Коми рассказали, как будут принимать в детсады с 1 сентября

Жителям Коми рассказали, как будут принимать в детсады с 1 сентября

21 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Детей с признаками респираторного заболевания не допустят к посещению

С 1 сентября в Коми возобновится работа дошкольных и других образовательных учреждений. Так или иначе, пандемия коронавирусной инфекции продолжается, а значит, в учебном процессе будут соблюдаться необходимые меры безопасности. Какие именно, сообщили в Министесрстве образования региона, пишет БНК.

Все дошкольные образовательные организации возобновляют работу в полном объеме. Обязательным условием работы детских садов является выполнение всех санитарных норм и требований в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. При приеме в детский сад обязательно будет осуществляться термометрия воспитанников, родителей (законных представителей), воспитателей, административного и технического персонала). При входе в образовательную организацию – гигиеническая обработка рук с применением кожных антисептиков.

Дети с признаками респираторного заболевания не допускаются к посещению дошкольной образовательной организации.

Как и прежде, в детский сад принимаются дети, зачисленные на обучение по образовательным программам дошкольного образования. В случае принятия решения родителем (законным представителем) о посещении садика необходимо уведомить руководителя учреждения о том, что ребенок будет посещать организацию и предоставить справку установленного образца о состоянии здоровья ребенка. Ее выдает детская поликлиника по месту жительства.

Кроме того, если ребенок перенес заболевания или отсутствовал более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней), то его прием в дошкольную образовательную организацию осуществляется только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. Заявление о возвращении в детский сад не требуется. Информирование родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных образовательных организаций.

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Дети Школа

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