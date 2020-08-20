Совсем скоро: выяснилось, когда в Коми откроются детские сады

1 сентября 2020 года в Республике Коми, несмотря на продолжающуюся пандемию по COVID-19, всё же откроются учебные заведения и дошкольные организации.

Об этом рассказала сегодня, 20 августа, журналистам министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова. По словам министра, сегодня самое важное – это организованно подойти к началу нового учебного года.

- Мы очень хотим, чтобы наша учеба продолжилась в очном формате. И мы заявляем, что 1 сентября будет праздником, и мы начнем учебный год. Начнем его в садиках, школах, техникумах, вузах и учреждениях допобразования. И наконец-то наши учебные заведения наполнятся голосами детей, - заявила Н. Якимова.

Однако для открытия учебных заведений и дошкольных организаций в республике необходимо тщательно подготовиться. И речь здесь не только о проведенных ремонтных работах в школах и садах.

- Есть определенные условия в этом году. И кроме плановой подготовки, ремонта, приобретения учебников и оборудования, конечно, стоит колоссальная задача: обеспечить те санитарные условия и нормы, которые сегодня явились абсолютно новыми, в том числе и для системы образования. Есть документы, мы провели ряд организационных мероприятий и совещаний, мы договорились о том, как всё исполнять. И в оставшиеся несколько дней до начала учебного года перед всей отраслью стоит задача: качественно подготовиться, чтобы пребывание наших детей, в первую очередь, было безопасным, - подчеркнула министр.

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