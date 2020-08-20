Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Готовимся к школе Куда пойти учиться? Что нужно на даче?
Главная
Новости
Совсем скоро: выяснилось, когда в Коми откроются детские сады

Совсем скоро: выяснилось, когда в Коми откроются детские сады

20 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Самое важное – это организованно подойти к началу нового учебного года

1 сентября 2020 года в Республике Коми, несмотря на продолжающуюся пандемию по COVID-19, всё же откроются учебные заведения и дошкольные организации.

Об этом рассказала сегодня, 20 августа, журналистам министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова. По словам министра, сегодня самое важное – это организованно подойти к началу нового учебного года.

- Мы очень хотим, чтобы наша учеба продолжилась в очном формате. И мы заявляем, что 1 сентября будет праздником, и мы начнем учебный год. Начнем его в садиках, школах, техникумах, вузах и учреждениях допобразования. И наконец-то наши учебные заведения наполнятся голосами детей, - заявила Н. Якимова.

Однако для открытия учебных заведений и дошкольных организаций в республике необходимо тщательно подготовиться. И речь здесь не только о проведенных ремонтных работах в школах и садах.

- Есть определенные условия в этом году. И кроме плановой подготовки, ремонта, приобретения учебников и оборудования, конечно, стоит колоссальная задача: обеспечить те санитарные условия и нормы, которые сегодня явились абсолютно новыми, в том числе и для системы образования. Есть документы, мы провели ряд организационных мероприятий и совещаний, мы договорились о том, как всё исполнять. И в оставшиеся несколько дней до начала учебного года перед всей отраслью стоит задача: качественно подготовиться, чтобы пребывание наших детей, в первую очередь, было безопасным, - подчеркнула министр.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

 

КОММЕНТИРОВАТЬ
Дети Коронавирус Школа

Читайте также: Сыктывкар покупает участки под строительство школы на месте старого рынка 

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Проверка слухов: введут ли в Сыктывкаре карантин с 20 сентября? Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
«Осенью будет повышение заболеваемости»: врач из Коми рассказал о второй волне коронавируса Читать
17 августа
«Переведите средства на безопасный счет»: в Сыктывкаре появился новый способ воровства денег Читать
15 августа
Кокетливые взгляды и оригинальные позы: шесть снимков сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
Посмотреть все
08 июля Как создать онлайн-магазин за три дня?
13 августа Медицинские изделия, которые предотвращают плоскостопие и сколиоз (видео)
вчера Председатель правления «КредитЪ»: «Наши займы доступны, комфортны, удобны для всех»
14 августа «Не лопнет даже в самолете»: пластический хирург из Кирова рассказал, из чего делают силиконовые имплантаты
14 августа Вернули тепло детям
Загрузка...

Новости России и мира

28 июля
Еще одну выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми оценили в Госдуме
24 июля
В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение
24 июля
Выборы в сентябре продлятся три дня
24 июля
Врачи назвали самые первые признаки рака желудка
24 июля
В России взлетел курс евро
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru