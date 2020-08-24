Сыктывкарский педиатр дал прогноз по школьному карантину в сентябре

Стоит ли ждать карантина в детских садах и школах Сыктывкара. Подробнее о прогнозируемой эпидемиологической обстановке рассказал педиатр Денис Железов, сообщает «Комиинформ».

По словам детского доктора, скоро дети пойдут в школы и детские сады и ожидаемо начнут болеть чаще. На это есть несколько причин - кто-то очень долго сидел на карантине, кто-то ходил в смешанные группы, кто-то успел съездить отдохнуть. Дети нахватали новые инфекции и болячки и сейчас и понесут их в детский сад.

- Болеть - это нормально! Дети помладше болеют до 14 раз в год, дети 4- 7 лет могут болеть 4-6 раз в год. Если ребенок болеет чаще - это повод обратиться к педиатру и разобраться ситуации, - рекомендует доктор.

Чтобы снизить риск заражения, следует соблюдать следующие рекомендации - высыпаться, полноценно питаться, одеваться по погоде и принимать мультивитамины.

- Сейчас заболеваемость по коронавирусу идет на спад, но мы знаем, что всегда есть сезонный подъем заболеваемости вирусными инфекциями. Специалисты Роспотребнадзора будут отслеживать ситуацию и принимать решение по факту. Карантины бывают и по другим заболеваниям - грипп, сальмонеллез, ветрянка. Дети болели и болеть будут, бояться этого не надо. Смело идите в детские сады, но соблюдайте все необходимые меры профилактики, - напутствовал доктор.

Напомним, 1 сентября в Коми возобновится работа дошкольных и других образовательных учреждений. Так или иначе, пандемия коронавирусной инфекции продолжается, а значит, в учебном процессе будут соблюдаться необходимые меры безопасности. Какие именно, читайте по ССЫЛКЕ.

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