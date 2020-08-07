Сыктывкарский боец будет участвовать на всероссийском турнире ММА в Москве

В Москве прошли отборочные турниры в промоушн ММА - всемирно известных боев без правил. В них победил боец из Сыктывкара, завоевав право представлять свой родной город на всероссийском уровне. Портал PG11.ru узнал у бойца, каково это - готовиться к соревнованиям во время карантина.

Сыктывкарец Владислав Колесов - профессиональный боец ММА из Сыктывкара. С самого детства он занимался боксом и его всегда тянуло к смешанным единоборствам. Даже на карантине он не прекращал заниматься своим любимым делом.

- Было очень сложно готовиться к соревнованиям, потому что все занятия проходили без тренеров и спортзалов. Я бегаю на работу, сразу после работы бегу на «Динамо», отрабатываю ударную технику и изучаю для себя новые элементы борьбы. Само собой, без спаринг-партнёров тренировки проходят не так, как надо, - сообщает сыктывкарец.

Парень отметил, что подал заявление на сайте ММА, чтобы принять участие в этом виде спорта. Через пару месяцев ему ответили и пригласили на соревнования.

- Самое волнительное - это ожидание. Просто сидеть и ждать взвешивания, а потом своего боя. Однако когда настает момент, когда я уже иду к октагону или рингу, страх пропадает, в голове остаётся только заготовленная тактика боя и все, - заявляет боец.

Недавно парень победил в турнирах по ММА и теперь представляет Сыктывкар на всероссийских соревнованиях. Как отмечает Владислав Колесов, он испытывает огромную гордость за свой город.

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