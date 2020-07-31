Опасно для жизни: самые страшные змеи и насекомые Коми

Когда речь заходит о смертельно опасных змеях и насекомых, мы невольно начинаем думать об Австралии, ведь именно там обитает наибольшее количество «убийственных» животных. Однако и на территории Республики Коми есть представители фауны, от которых стоит держаться подальше. Портал PG11.ru выяснил, какие змеи и насекомые Коми могут причинить человеку существенный вред.

Кандидат биологических наук Сергей Кочанов рассказал, что в Республике Коми отмечено обитание всего двух видов змей – обыкновенного ужа и обыкновенной гадюки:

– Они достаточно редки и обитают лишь на крайнем юго-западе республики – в Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Корткеросском и на западе Усть-Куломского района. Обыкновенный уж практически безвреден для человека, а обыкновенная гадюка относится к ядовитым змеям и, действительно, может представлять определенную угрозу.

Сергей напомнил, что главная отличительная особенность ужа – два светлых от белого до интенсивно желтого пятна по бокам головы. Окраска покровов тела сильно варьируется – от оливкового до бурого и почти черного:

– Чаще в регионе встречаются ужи темной окраски. У гадюк окраска тела варьирует от серой с темным зигзагообразным рисунком, идущим полосой по всему телу, до абсолютно черного цвета. В республике отмечались гадюки темной окраски.

Кандидат биологических наук рассказал, что змеи довольно миролюбивые пресмыкающиеся, никогда не нападают первыми, при встрече с человеком в подавляющем большинстве случаев стараются скрыться:

– Они никогда не нападают сами и не преследуют человека. Змеи кусают лишь в том случае, если человек наступит на нее, или попытается преследовать ее, или схватит рукой. Никогда не пытайтесь без крайней необходимости ловить змей или играть с ними, даже если они малы размером и внешне вялы. Если вы неожиданно заметили змею, лучше остановиться, не делать резких движений и дать возможность ей удалиться или самому пройти стороной.

А что насчет насекомых? Кандидат биологических наук Николай Филиппов рассказал, что к числу насекомых, которые могут представлять опасность для человека на территории Республики Коми, можно отнести тараканов, постельных клопов, комаров, слепней, мошек, мокрецов, блох, вшей, ос, шмелей, пчел и муравьев.

– Наиболее заметным из опасных насекомых можно назвать шершня обыкновенного (Vespa crabro), который относится к семейству складчатокрылых или бумажных ос (Vespidae). Несмотря на пугающий вид, особой агрессивностью шершень не отличается, за исключением случаев защиты гнезда или своей жизни.

Размеры этого представителя фауны, в условиях республики могут достигать 45-47 миллиметров для самки-основательницы и до 40 миллиметров для рабочих особей. Николай рассказал, как защитить себя от атаки опасных насекомых:

– Основной метод предосторожности, в первую очередь, не подходить к гнездам шершней и не трогать их самих. Это же касается всех жалящих перепончатокрылых, а именно других видов ос, шмелей, пчел и муравьев. Необходимо помнить, что они являются важнейшими опылителями и энтомофагами (то есть питаются насекомыми, зачастую вредителями).

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Каких их этих представителей фауны вам доводилось встречать? Расскажите в комментариях!