На экс-главу Коми Вячеслава Гайзера завели новое уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий в отношении бывшего главы республики Коми Вячеслава Гайзера, пишет ТАСС.

Адвокат Гайзера Дарья Евменина подтвердила эту информацию. По ее словам, дело возбудили в 2016 году, после чего приостановили, а активные следственные действия начались только сейчас. Представитель Гайзера отметила, что тот не признает вину.

- Это способ оказания давления с целью убедить Вячеслава Михайловича признать вину, так как сроки давности привлечения к уголовной ответственности давно истекли, - заявила адвокат.

В июне 2019 года бывший глава республики Коми Вячеслав Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве, получении взяток и отмывании денег.

Напомним также, в этом году Арбитражный суд Республики Коми рассмотрел и удовлетворил иск прокурора Республики Коми об истребовании из незаконного владения ООО «Металлургическая лизинговая компания» 100 % акций ОАО «Птицефабрика «Зеленецкая» и о возврате их в государственную собственность Республики Коми.

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