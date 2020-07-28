На экс-главу Коми Вячеслава Гайзера завели новое уголовное дело

На экс-главу Коми Вячеслава Гайзера завели новое уголовное дело28 июля 2020
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РИА Новости / Вячеслав Гайзер
Его адвокат отметила, что тот не признает вину
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий в отношении бывшего главы республики Коми Вячеслава Гайзера, пишет ТАСС.
Адвокат Гайзера Дарья Евменина подтвердила эту информацию. По ее словам, дело возбудили в 2016 году, после чего приостановили, а активные следственные действия начались только сейчас. Представитель Гайзера отметила, что тот не признает вину.
- Это способ оказания давления с целью убедить Вячеслава Михайловича признать вину, так как сроки давности привлечения к уголовной ответственности давно истекли, - заявила адвокат.
В июне 2019 года бывший глава республики Коми Вячеслав Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве, получении взяток и отмывании денег.
Напомним также, в этом году Арбитражный суд Республики Коми рассмотрел и удовлетворил иск прокурора Республики Коми об истребовании из незаконного владения ООО «Металлургическая лизинговая компания» 100 % акций ОАО «Птицефабрика «Зеленецкая» и о возврате их в государственную собственность Республики Коми.
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28 июля 2020, 10:20
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