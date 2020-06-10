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Акции птицефабрики «Зеленецкая» вернулись в собственность Коми

Акции птицефабрики «Зеленецкая» вернулись в собственность Коми

10 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Виталий Безруких/РИА Новости
Размер дивидендов с июля 2010 года по сентябрь 2015 год ООО «Металлургическая лизинговая компания» составил 1,45 млрд. рублей

Арбитражный суд Республики Коми рассмотрел и удовлетворил иск прокурора Республики Коми об истребовании из незаконного владения ООО «Металлургическая лизинговая компания» 100 % акций ОАО «Птицефабрика «Зеленецкая» и о возврате их в государственную собственность Республики Коми.

Обращению в суд предшествовала проверка, проведенная региональной прокуратурой. В ходе нее установлено, что выбытие данного имущества стоимостью не менее 2,4 млрд. рублей из государственной собственности Республики Коми организовано и обеспечено бывшими высокопоставленными чиновниками региона и иными лицами, осужденными по приговору Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 10 июня 2019 г. за совершение ряда преступлений, в том числе за мошенничество в особо крупном размере организованной группой.

Через уставные капиталы ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» и ООО «Агрохолдинг», которые контролировались и управлялись указанными лицами, акции птицефабрики были внесены в качестве вклада в уставный капитал также контролируемого и управляемого ими ООО «Металлургическая лизинговая компания».

В ходе расследования уголовного дела установлено, что после незаконного завладения виновными лицами 100 % акций предприятия получили возможность извлечения прямой финансовой выгоды от его работы. Размер дивидендов от деятельности предприятия, полученный с июля 2010 г. по сентябрь 2015 г. ООО «Металлургическая лизинговая компания», составил 1,45 млрд. рублей.

Арбитражный суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме и истребовал в государственную собственность Республики Коми 100-процентныйый пакет акций ОАО «Птицефабрика «Зеленецкая». Решение суда в законную силу не вступило.

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