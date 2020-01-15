Прокуратура Коми хочет вернуть птицефабрику «Зеленецкую» региону

27 декабря прошлого года в Арбитражный суд Коми направили иск о возвращении Зеленецкой птицефабрики в собственность республики. Об этом сообщил прокурор региона Сергей Бажутов.

По информации Арбитражного суда региона, иск по птицефабрике подан от прокуратуры Коми и Министерства имущественных и земельных отношений республики. В роли ответчиков выступают ООО «Агрохолдинг» и ООО «Метлизинг», ранее подконтрольная Александру Зарубину, который сейчас скрывается за границей.

- В свое время акции данного предприятия номинальной стоимостью 731 млн рублей, а рыночная стоимость предприятия составляет 2,4 млрд рублей, были выведены должностными лицами предыдущего правительства через подставные офшорные компании, зарегистрированные на Кипре. Я надеюсь, что мы добьемся удовлетворения данного искового заявления, вернем птицефабрику в собственность республики. И доходы от этой деятельности будут поступать уже не в карманы должностных лиц, а в бюджет республики, из него будут направлены на решение социальных проблем нашего региона, - заявил прокурор Сергей Бажутов.

Напомним, что птицефабрика фигурировала в «деле Гайзера», которого суд не так давно приговорил к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей. Вячеслава Гайзера осудили за мошенничество, получение взятки и отмывании денег.

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