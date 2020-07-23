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Коми получила 17,6 миллионов рублей для семей с детьми

Коми получила 17,6 миллионов рублей для семей с детьми

23 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Более 1,5 тысяч из них улучшат свое материальное положение

Коми выиграла в конкурсе инновационных социальных программ от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На реализацию проекта «Успешная семья» выделят 17,6 миллионов рублей, сообщили в Минтруда Коми.

Проект направлен на сокращение бедности семей с детьми. Его планируют реализовать в 2020-2021 годах. Он предусматривает реализацию социальных контрактов и услуг.

- В рамках «Успешной семьи» планируется внедрить технологию наставничества: с семьями, которые заключат социальный контракт на развитие собственного дела, будут делиться своим опытом добровольцы из числа предпринимателей. Кроме этого, специалисты помогут родителям найти подходящую работу с дальнейшим трудоустройством, окажут содействие в прохождении обучения или переобучения по востребованным на рынке труда профессиям. Вместе с тем будет создана единая система информирования таких семей о возможности получения государственной социальной помощи, в том числе – на основании социального контракта, – рассказали в минтруде Коми.

Там также добавили, что благодаря реализации комплекса мер «Успешная семья» более 1,5 тыс. семей с детьми в Коми улучшат свое материальное положение. Кроме того, около 50 руководителей и специалистов организаций из различных ведомств и учреждений пройдут подготовку на базе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

НапомниМ, в августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса. Также, с 15 июля граждане России могут получить еще две выплаты. Это государственные средства, направленные на поддержку части населения во время пандемии. Кому они предназначены, и как это сделать, читайте ПО ССЫЛКЕ.

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