Россияне смогут получить еще три выплаты на детей

В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса, сообщает ToDay News Ufa.

В августе семьи, воспитывающие детей, смогут получить несколько детских пособий. Но при условии, что они не получали выплаты на детей в первые два летних месяца. Сюда относятся следующие выплаты:

От Пенсионного фонда. Сумма 10 тыс. рублей. Она предназначена семья с детьми возрастом от 3 до 16 лет. Если семья раньше не получала денег, то в августе возможно получить деньги сразу за два месяца. Получится по 20 тыс. рублей на каждого ребенка.

Выплаты на детей до трех лет. Это по 5 тыс. рублей в месяц. Если раньше родители не обращались за пособием, то в августе получится по 15 тыс. рублей.

Семьи, у которых доход ниже прожиточного минимума. Есть возможность получить выплаты на малышей возрастом от 3 до 7 лет. Суммы различаются в каждом конкретном регионе. Информацию необходимо уточнять.

Напомним также, с 15 июля граждане России могут получить еще две выплаты. Это государственные средства, направленные на поддержку части населения во время пандемии. Кому они предназначены, и как это сделать, читайте ПО ССЫЛКЕ.

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