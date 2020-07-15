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Россияне смогут получить выплаты более 20 тысяч рублей

Россияне смогут получить выплаты более 20 тысяч рублей

15 июля 2020 Возрастное ограничение: 6+
pixabay.com
Есть одно условие – человек должен быть трудоустроен

С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты. Это государственные средства, направленные на поддержку части населения во время пандемии, пишет ToDay News Ufa.

Выплаты с середины июля, будут касаться предпринимателей. Первые суммы – целевые субсидии. Они должны быть направлены на профилактику заражения коронавирусом на рабочих местах и оплату работ по дезинфекции. Размер суммы – по 15 000 рублей.

Получить эти деньги могут бизнесмены, работа которых связана с постоянными контактами с населением: торговля, спорт, общепит, индустрия красоты. Вторые выплаты поскромнее. Они предназначены для штатных сотрудников. На каждого будет выплачено по 6,5 тыс. рублей. Однако есть условие – человек должен быть трудоустроен.

Условия получения выплат:

  • Это должен быть малый или средний бизнес.
  • Отсутствие задолженности по налогам и сборам более 3000 рублей.
  • Юрлицо не должно находиться в стадии ликвидации или банкротства.
  • Субсидии будут предоставляться до 15 августа.

Полагаются ли компании  выплаты можно проверить самостоятельно. Информация будет на ресурсах ФНС. Через них же можно подать заявления в электронном виде. Также можно подать заявление в бумажном виде.

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