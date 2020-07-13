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«Позорище»: сыктывкарцы об индексации пенсий на 279 рублей

«Позорище»: сыктывкарцы об индексации пенсий на 279 рублей

13 июля 2020 Возрастное ограничение: 6+
pixabay.com / Сыктывкарцы высказались об индексации пенсий работающим пенсионерам
Пользователи Сети посмеялись над суммой, на которую увеличатся выплаты

С 1 августа у работающих пенсионеров в России начнется корректировка пенсий. Пенсионерам, которые официально продолжают работать, начислят всего по три балла. Один пенсионный балл приравнивается к 93 рублям, то есть прибавка составит всего 279 рублей. 

В паблике «Сыктывкар. Pro Город. Новости» горожане раскритиковали это повышение. Свое мнение они выразили в комментариях под новостью:

- Вот теперь у пенсионеров проблема: куда и на что потратить такую ОГРОМНУЮ сумму, - иронизирует Ольга Самохвалова.

- Стабильность, - кратко прокомментировал Иван Тимчур.

- Всего... Да это максимум, то есть в реальности большинству добавили рубля три, не более. Позорище! - критикует пользователь с ником Домовенок Кузя.

- Все таблетки теперь смогут себе покупать и содержать себя. Позорище, - негодует Ксения Шуктомова.

- Не смешили бы лучше... - пишет Светлана Козлова. 

- Да ,огромная сумма. Была бы нормальная пенсия разве я бы работала, когда сил и здоровья уже нет? А ты силком заставляешь себя идти на работу! - возмущается Антонина Крыськова.

- «Кушайте, не обляпайтесь!!!» - агрессивно высказался Максим Федорович.

Зампредседателя президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова считает, что вместо корректировки пенсий работающих пенсионеров необходимо принять законопроект об индексации выплат этой группе населения. 

А что думаете вы? Пишите в комментариях.

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Пенсия

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