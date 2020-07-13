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Новая прибавка для работающих пенсионеров составила всего 279 рублей

Новая прибавка для работающих пенсионеров составила всего 279 рублей

13 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Один балл приравнивается к 93 рублям

Вместо корректировки пенсий работающих пенсионеров необходимо принять законопроект об индексации выплат этой группе населения. Таким мнением поделилась зампредседателя президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова, пишет URA.RU.

Ранее сообщалось, что с 1 августа у работающих пенсионеров в России начнется корректировка пенсий. Пенсионерам, которые официально продолжают работать, начислят всего по три балла. Один пенсионный балл приравнивается к 93 рублям, то есть прибавка составит всего 279 рублей, передает агентство Nation News.

- Мы давно предложения даем, чтобы работающим пенсионерам вернули индексацию пенсий, но пока правительство не соглашается. На всех комиссиях, на всех обсуждениях, все регионы нам предложения присылают такие, - сказала URA.RU Пискунова. Она добавила, что пенсионеры работают, потому что размер пенсии не позволяет им вести нормальный образ жизни.

По словам Пискуновой, не у всех работающих пенсионеров есть три балла, по которым могут начислить максимальную сумму. «У многих и трех баллов нет. Если зарплата маленькая, то там никаких отчислений нет, чтобы начислить максимальную сумму», - подчеркнула зампредседателя президиума Союза пенсионеров России.

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Пенсия

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