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Россиянам напомнили о повышении выплат для неработающих пенсионеров

Россиянам напомнили о повышении выплат для неработающих пенсионеров

12 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
indolgoprud.ru
В нынешнем году балл стоит 93 рубля

По словам проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, корректировка пенсий работающих пенсионеров заложена в законе о страховых пенсиях пишет «Российская газета».

Если пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы. Следовательно, его пенсия должна регулярно корректироваться в сторону увеличения с учетом поступивших средств.

Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла. Так, в прошлом году стоимость пенсионного коэффициента (балла) составляла 87,24 рубля. Максимальное увеличение пенсии составило 261, 72 рубля. В нынешнем году пенсионный балл стоит 93 рубля. Следовательно, максимальная прибавка составит 279 рублей.

В 2019 году в России трудились около 14 миллионов пенсионеров. С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Количество накопленных человеком индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость (в 2020 году это 93 рубля) и к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты (в 2020-м она составляет 5 686,25 рубля). Чем больше накоплено баллов, тем выше будет пенсия.

Корректировка пенсий работающим пенсионерам происходит автоматически. Также автоматически россиянам с 1 августа пересчитают размер накопительных пенсий. Как ранее сообщал Пенсионный фонд России, по результатам инвестирования пенсионных накоплений в 2019 году, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%), накопительные пенсии будут повышены на 9,13%. Пенсии вырастут у 80 тысяч россиян.

Накопительная пенсия формируется за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Повышение получат и участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой. Такую пенсию получают 32 тысячи человек, с августа она повысится на 7,99%.

Средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей в месяц, срочной пенсионной выплаты - 1705 рублей в месяц. Оба вида пенсии назначаются в границах прежнего пенсионного возраста: женщинам с 55 лет, мужчинам - с 60 лет или раньше при наличии права досрочного выхода на пенсию.

При этом граждане, у которых накопительная часть составляет менее 5% от общего пенсионного обеспечения, получают свои средства при выходе на пенсию единовременно. Иными словами, все, что накопилось во время работы, при выходе на пенсию человек сразу же и получает. По данным Минтруда, сегодня 98,7% граждан, выходящих на пенсию, получают средства накопительной части единовременно.

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Пенсия

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