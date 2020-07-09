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В России отменили традиционную линейку 1 сентября

В России отменили традиционную линейку 1 сентября

09 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Праздничные мероприятия в День знаний проведут с учетом требований Роспотребнадзора

Линейки в школах 1 сентября проведут в новой форме. Об сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.

Ранее из-за пандемии коронавируса Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия в образовательных организациях до следующего года. По словам министра, в этот раз учащиеся проведут День знаний не так, как прежде:

- Но школьники придут в школы, мы очень надеемся, учителя придут в школы и начнется образовательный процесс, но с определенными требованиями для того, чтобы не допустить каких-то вспышек заболевания или распространения инфекции, — сказал он на международной конференции «Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования.

В этом году праздничные мероприятия в День знаний проведут с учетом требований Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасность учеников и учителей, добавил Кравцов.

Также Кравцов рассказал, что 1 сентября в школах проведут проверку знаний учащихся. Он отметил, что оценки по итогам диагностики выставлять не будут, учителя просто проверят уровень подготовки. Если окажется, что из-за дистанционного обучения у школьников появились пробелы в знаниях, их восполнят до необходимого уровня.

На прошлой неделе глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов сообщил, что с 1 сентября образовательная система должна перейти к стандартному режиму. Он подчеркнул, что за время пандемии Россия сделала серьезный рывок в области онлайн-обучения, однако на дистанционное образование школы и вузы переходить не будут.

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Школа

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