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Названа дата начала нового учебного года в России

Названа дата начала нового учебного года в России

30 июня 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Подготовлены специальные рекомендации для организации учебного процесса в школах

Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября. Дети продолжат учебу в обычном режиме, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Его слова приводит «Интерфакс».

- Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся, готовятся и сами дети — они соскучились по школе, готовятся учителя, — они тоже хотят увидеть своих учеников, — сказал министр, подчеркнув, что с возобновлением очных занятий меры эпидемиологической защиты будут усилены.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские школы откроются для учеников в начале сентября. По ее словам, с высокой долей вероятности к традиционному обучению школьники вернутся в начале нового учебного года. С этой целью служба подготовила специальные рекомендации для организации учебного процесса в школах. «Учиться нужно, отменять нельзя. Да и, в общем-то, сегодня ситуация управляемая», — заключила Попова.

Учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией коронавируса, но провести их очно.

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Школа

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