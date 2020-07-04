В школах и детсадах запретили проводить массовые мероприятия

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписала глава ведомства и главный государственный санитарный врач России Анна Попова, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РБК.

Новые требования будут действовать до 1 января 2021 года. Они коснутся всех организаций, работающих с детьми, в том числе оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в торговых центрах и аэропортах и спортивных детских организаций.

Роспотребнадзор ввел следующие правила:

в детских организациях запрещается проведение массовых мероприятий «с участием различных групп лиц». В лагерях массовые мероприятия разрешены только на открытом воздухе и без непосредственного контакта между детьми из разных отрядов;

вводится обязательная проверка температуры у детей и взрослых с ведением специального журнала;

в школах за каждым классом предложено закрепить отдельный кабинет. В нем будут проходить занятия по всем предметам, кроме тех, для которых нужно специальное оборудование, например уроков физкультуры, рисования, труда, физики и химии;

в школах за каждым классом предложено закрепить отдельный кабинет. В нем будут проходить занятия по всем предметам, кроме тех, для которых нужно специальное оборудование, например уроков физкультуры, рисования, труда, физики и химии; при проведении аттестации в школах закрепляется социальная дистанция 1,5 м. Для этого учеников предлагается рассаживать зигзагообразно, по одному человеку за партой;

дошкольники также должны заниматься отдельными группами;

игрушки в детских садах будут дезинфицировать каждый день;

при входе в здание, столовые и уборные должны быть установлены антисептики.

Помимо этого, до конца этого года Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях на территории других регионов. Исключения будут сделаны лишь для тех, кто проживает в Арктической зоне. Дети из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя смогут отдыхать в регионах, граничащих с этими городами федерального значения. Кстати, в Коми деятельность лагерей возобновится 6 июля на территориях всех муниципальных образований за исключением городских округов «Воркута» и «Усинск». Особенностью кампании 2020 года является неукоснительное выполнение противоэпидемических мероприятий по рекомендациям Роспотребнадзора. Подробнее о том, как подать заявление, читайте по ССЫЛКЕ.

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