Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
В школах и детсадах запретили проводить массовые мероприятия

В школах и детсадах запретили проводить массовые мероприятия

04 июля 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото из архива PG11.ru / В школах и детсадах запретили чаепития и сборы
Ограничения будут действовать до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписала глава ведомства и главный государственный санитарный врач России Анна Попова, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РБК

Новые требования будут действовать до 1 января 2021 года. Они коснутся всех организаций, работающих с детьми, в том числе оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования, игровых комнат в торговых центрах и аэропортах и спортивных детских организаций.

Роспотребнадзор ввел следующие правила:

  • в детских организациях запрещается проведение массовых мероприятий «с участием различных групп лиц». В лагерях массовые мероприятия разрешены только на открытом воздухе и без непосредственного контакта между детьми из разных отрядов;
  • вводится обязательная проверка температуры у детей и взрослых с ведением специального журнала;
    в школах за каждым классом предложено закрепить отдельный кабинет. В нем будут проходить занятия по всем предметам, кроме тех, для которых нужно специальное оборудование, например уроков физкультуры, рисования, труда, физики и химии;
  • при проведении аттестации в школах закрепляется социальная дистанция 1,5 м. Для этого учеников предлагается рассаживать зигзагообразно, по одному человеку за партой;
  • дошкольники также должны заниматься отдельными группами;
  • игрушки в детских садах будут дезинфицировать каждый день;
  • при входе в здание, столовые и уборные должны быть установлены антисептики.

Помимо этого, до конца этого года Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях на территории других регионов. Исключения будут сделаны лишь для тех, кто проживает в Арктической зоне. Дети из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя смогут отдыхать в регионах, граничащих с этими городами федерального значения. Кстати, в Коми деятельность лагерей возобновится 6 июля на территориях всех муниципальных образований за исключением городских округов «Воркута» и «Усинск». Особенностью кампании 2020 года является неукоснительное выполнение противоэпидемических мероприятий по рекомендациям Роспотребнадзора. Подробнее о том, как подать заявление, читайте по ССЫЛКЕ

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Дети Коронавирус Школа

Читайте также: «Водитель умер, а по «встречке» летели «Камазы»: пассажирка автобуса рассказала о страшном происшествии на трассе в Коми

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Коми уже открыты участки для финального дня голосования по Конституции Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
«Водитель умер, а по «встречке» летели «Камазы»: пассажирка автобуса рассказала о страшном происшествии на трассе в Коми Читать
02 июля
В некоторых автобусах в Сыктывкаре не принимают электронные проездные: в чем причина Читать
01 июля
В Коми начинается прием в детские лагеря Читать
Посмотреть все
22 июня Как проверить свою УК ТСЖ на добросовестность?
02 июля Материнский капитал для благополучия семьи
Загрузка...

Новости России и мира

сегодня
В школах и детсадах запретили проводить массовые мероприятия
сегодня
Опубликован текст Конституции России с поправками
01 июля
Территорию на Шиесе рекультивируют до 2031 года
01 июля
В России начали отправлять выплаты в 10 тысяч рублей на детей
30 июня
Владимир Путин вновь выступит с обращением к россиянам
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru