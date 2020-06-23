Мусорный полигон на границе с Коми: продолжат ли стройку?

17 июня 2020 года, когда многие СМИ и соцсети писали об окончании стройки мусорного полигона на Шиесе, Вологодский арбитражный апелляционный суд назначил повторную экспертизу объектов на месте строительства. Это значило, что постройки московской компании «Технопарк», ведущей работы рядом со станцией, разбирать никто не собирается. Портал PG11.ru выяснил, как на самом деле обстоит ситуация и есть ли вероятность того, что стройка продолжится.

Лагерь активистов, развернутый на Шиесе в марте 2019 года, до сих пор функционирует, волонтеры сменяют друг друга, сажают деревья, даже огородничают и уходить не собираются. 9 июня 2020 года правительство Архангельской области в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО «Технопарк» о сопровождении инвестиционного проекта, но жизнь рядом со станцией не изменилась. Около сотни охранников с закрытыми лицами, сменяя друг друга, продолжают охранять имущество застройщика.

– Думаю, заморозку работ просто продлят, – компания и те, кто за ней стоит, ждут, что активисты устанут контролировать процесс. И тогда можно будет продолжить стройку. Ничего не мешает им нарисовать новый проект с новым юридическим лицом и с уже существующими постройками, рассказала активистка Шиеса Елена Ешкилева. – Соглашение расторгнуто, но нет чувства победы, так как нет веры тем, кто об этом заявляет. Проект прекратил существование на бумаге, а на деле ничего не изменилось. Сотрудники ЧОП «Гарант безопасности» на Шиесе как были, так и есть. Сейчас при пересменке их даже больше прибывает, чем уезжает домой. На содержание охраны уходят миллионы рублей, раз в неделю «РЖД» вагонами доставляет им продукты.

Елена Ешкилева

Общественница указывает на то, что обещанная рекультивация даже не начиналась и вспоминает, что врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский недавно заявил, что она продлится четыре года, хотя еще в апреле говорил о двух. Ешкилева считает, что заработать доверие людей можно, подключив компетентных общественников, которые назовут реальный срок. Также, по ее мнению, надо опубликовать проект рекультивации, чтобы следить за его выполнением и снова сделать возможной остановку поездов на станции Шиес.

Митинг против полигона на станции Шиес в Сыктывкаре

– Если суд не признает постройки самовольными, то это приведет к новому росту шиесского протеста. Основные проблемы мусорных авантюристов при строительстве мусорного полигона на границе с Коми были не только в законной плоскости, но и в том, что сопротивление поддерживала вся страна. Любое решение в пользу «Технопарка» воспринимается как продавливание проекта, – уверен член правления «Комитета защиты Вычегды» Виктор Вишневецкий.

Виктор Вишневецкий

Решение вологодского суда затягивает разбирательства еще на два месяца, а представитель «ТехноПарка» на последнем заседании заявил, что компания не отказывается от планов по строительству полигона. Ранее застройщик аргументировал это тем, что постройки на Шиесе – не часть будущего полигона и не капитальные строения, а лишь часть временной инфраструктуры для проектно-изыскательских работ. Тревожным сигналом для общественников и экологов стало и то, что на своей первой пресс-конференции в Коми 17 апреля врио главы Владимир Уйба заявил о симпатии к идее строительства мусоросжигающих заводов. Эколог Нина Ананина считает, что в цивилизованных странах от МСЗ отказываются как от вредного производства. К тому же, по ее словам, в России подобные проекты могут реализовывать, не так тщательно, например, экономить на количестве фильтров.

Нина Ананина

– Перед выборами губернаторов в Коми и Архангельской области стараются максимально усыпить бдительность людей, – с помпой исключили Шиес из числа приоритетных, распространяют информацию о якобы рекультивации. Но расслабляться нельзя. Оба врио синхронно пели дифирамбы мусоросжигательным заводам, а теперь МСЗ планируется на Шиесе. Протест показал, что сплочённость людей решает многое. Например, КПРФ объединили людей и с самого начала выступали против полигона на Шиесе, – рассказала она.

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В июле 2018 года жители поселка Урдома Архангельской области обнаружили масштабные работы рядом со станцией Шиес. Рабочие сообщили, что строят полигон для московского мусора и посоветовали местным жителям уезжать и увозить семьи. В августе в области и соседней Коми начались акции протеста.

В декабре активисты организовали волонтерский пункт наблюдения за стройкой рядом со станцией. В феврале 2019 года жители поселков Урдома и Мадмас перекрыли пути незаконных поставок топлива на Шиес и остановили работы. В марте активисты разбили лагерь.

15 июня 2019 года официально остановилось строительство мусорного полигона для отходов из Москвы и Подмосковья на станции Шиес на границе с Республикой Коми. Это произошло благодаря массовым акциям протеста, топливной блокаде, дежурству эко-активистов и юридической работе. Без остановки работ, объект начал бы функционировать уже в феврале этого года.

Митинг в Сыктывкаре против полигона на станции Шиес 7 апреля 2019 года

9 января 2020 года арбитражный суд Архангельской области признал незаконными постройки на месте будущего полигона и обязал инвестора снести их. Судебная экспертиза признала большую часть объектов капитальными, что нарушает условия аренды земельных участков. Разгрузочная зона вдоль ж/д путей, вертолетная площадка, ангар, двухэтажное общежитие, водозаборный узел, дороги были построены самовольно.

3 июня, ведомство исключило проект из регионального реестра инвестпроектов.