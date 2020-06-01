Онлайн-выпуск 2020 в Сыктывкаре: как отпраздновать окончание школы в разгар пандемии

Несмотря на просьбы выпускников, последние звонки все-таки прошли онлайн по всей стране из-за пандемии коронавируса. Портал PG11.ru выяснил, что по этому поводу думают сами недавние школьники и возможно ли устроить полноценный праздник в режиме онлайн.

В этом году эпидемиологическая ситуация внесла коррективы не только в сам учебный процесс, но и в организацию последнего звонка. Несмотря на это обстоятельство, в Лицее народной дипломатии последний звонок состоялся! Администрация лицея уже много лет сотрудничает с режиссером Галиной Алёшиной, именно у нее мы и решили уточнить нюансы проведения такого мероприятия в новом формате.

Режиссер рассказала, что уже на протяжении многих лет оказывает режиссерскую помощь в подготовке последнего звонка в Лицее народной дипломатии. В этом году она предложила сделать «видео-репортаж» последнего звонка:

- Для меня новый формат тоже стал неожиданностью и вызовом! Но, чем сложнее задача, тем интересней решение. На подготовку ушло около трех недель, в ней участвовали и преподаватели, и выпускники, и их родители. Трудность заключалась в том, что снимать приходилось каждого участника мероприятия по отдельности. Оператору и самим выпускникам пришлось отснять огромное количество материала. Так как в учебное заведение доступ был закрыт, родители предложили, чтобы школьный вальс каждая пара танцевала по отдельности в знаковых местах города: для этого в администрации взяли специальное разрешение, чтобы не возникло никаких проблем из-за ограничительных мер. Также режиссер даже арендовала телевизионную студию «Юрган» на полчаса.

Галина Алёшина рассказала, что проведение онлайн-последнего звонка было чуть проще из-за того, что была возможность сделать несколько дублей и выбрать лучший:

- Один из плюсов - люди сразу получили готовое памятное видео, а не через полгода, как это обычно бывает.

Но, как отмечает режиссер, все-таки было немного грустно, ведь ничего не заменит настоящего, живого общения. Несмотря на это, после праздника ребята все равно пообщались друг с другом, пусть и онлайн, поделились мнениями. Галина Алёшина также рассказала, что выпускники даже рады такому повороту событий. Они делятся, что так можно сохранить видео на память в отличном качестве, где всех видно и слышно.

Выпускница 11 класса МАОУ «СОШ»№16 Елизавета Попова рассказала, что ее класс узнал, что последний звонок не состоится, где-то в середине апреля.

- О том, что последний звонок будет проходить онлайн, нам долгое время не сообщали. Никому ничего не было известно. Сказали, что мероприятие состоится в начале мая. И то, конкретных дат не называли. Мы жили в ожидании.

Девушка отмечает, что насчет того, как будут выдавать аттестаты, ничего не известно до сих пор, выпускникам лишь сообщили их оценки. Также Елизавета поделилась, что была неприятно удивлена новостям о том, что последний звонок будет проходить онлайн:

- Отмена последнего звонка, неразбериха с ЕГЭ и вручением аттестатов. Мы так ждали последние месяцы школы, а они прошли мимо нас.

Елизавета рассказала, что одиннадцатиклассники ее школы каждый год готовят вальс выпускников на последний звонок, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в подготовку праздника:

- Мы начали репетировать еще в феврале. Два раза в неделю учили комбинации, во время перемен повторяли номер. Даже в праздники приходили на репетиции в полном составе. Из-за вируса пришлось все отменить. Мы решили, что каждый снимет видеопоздравление учителям. В Zoom записали общее поздравление. Ведущие последнего звонка заранее сделали видеообращение.

Как и многие, девушка купила платье заранее, но надеется, что деньги все-таки потратила не зря:

- Сходила в ателье, платье подшили под меня. Сначала очень переживала, что зря потратила деньги. Но недавно нам сказали, что выпускной состоится. Но опять же, все очень сумбурно. Точной даты до сих пор нет. Рассчитываем после сдачи экзаменов.

Портал PG11.ru провел в своем официальном сообществе опрос, чтобы выяснить, пошли бы сыктывкарцы на выпускной в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

Согласно опросу, 231 сыктывкарец ни за что не пошел бы на последний звонок в наше время, потому что здоровье важнее. А вот 359 человек рискнуло бы, ведь этот праздник - один из самых ожидаемых в жизни.

Напомним, последние звонки отмечали в режиме онлайн 25 мая. Минпросвещения России провело Всероссийскую акцию в поддержку выпускников «Последний звонок – 2020» в формате онлайн. Акция состоялась 25 мая в 10.00. Трансляция прошла на странице Минпросвещения «ВКонтакте». Школьники участвовали в увлекательных флешмобах, прямых эфирах со знаменитостями, известными блогерами, исполнителями и ведущими, которые поделились воспоминаниями о времени, проведенном в школе, поздравили ребят и поблагодарили учителей.

Что касается выпускных, врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что торжества непременно состоятся. Он отметил, что обсудил просьбу выпускников все же провести праздники с министром образования республики Натальей Якимовой, и они рассмотрели вариант проведения выпускных сразу после ЕГЭ. Врио главы Коми отметил, что с учетом соблюдения условий безопасности, школьников можно будет собрать на свежем воздухе. О точной дате проведения выпускных будет известно позже.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А как прошел ваш последний звонок? Расскажите в комментариях!