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Врио главы Коми рассказал, будут ли в регионе выпускные

Врио главы Коми рассказал, будут ли в регионе выпускные

16 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru / Врио главы Коми ответил на обращение выпускников
Владимир Уйба ответил на обращение школьников

Владимир Уйба ответил на обращение школьников по поводу выпусных вечеров и последних звонков. Врио главы региона в своем видеообращении заверил - торжества будут. 

Напомним, к руководителю республики и министру образования Коми обратились выпускники лицея при СГУ имени Питирима Сорокина. Они попросили хотя бы озвучить даты, когда можно будет провести торжества. Владимир Уйба отметил, что обсудил эту просьбу с министром образования республики Натальей Якимовой, и они рассмотрели вариант проведения выпускных сразу после ЕГЭ. Врио главы Коми отметил, что с учетом соблюдения условий безопасности, школьников можно будет собрать на свежем воздухе. 

О точной дате проведения выпускных будет известно позже, как и о датах ЕГЭ. Отметим, что экзамены для девятых классов и вовсе решили отменить

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Глава Коми Школа

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Комментарии 1

час назад тот самый
а чего они все письки свои прыкрывают?
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