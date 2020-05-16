Врио главы Коми рассказал, будут ли в регионе выпускные

Владимир Уйба ответил на обращение школьников по поводу выпусных вечеров и последних звонков. Врио главы региона в своем видеообращении заверил - торжества будут.

Напомним, к руководителю республики и министру образования Коми обратились выпускники лицея при СГУ имени Питирима Сорокина. Они попросили хотя бы озвучить даты, когда можно будет провести торжества. Владимир Уйба отметил, что обсудил эту просьбу с министром образования республики Натальей Якимовой, и они рассмотрели вариант проведения выпускных сразу после ЕГЭ. Врио главы Коми отметил, что с учетом соблюдения условий безопасности, школьников можно будет собрать на свежем воздухе.

О точной дате проведения выпускных будет известно позже, как и о датах ЕГЭ. Отметим, что экзамены для девятых классов и вовсе решили отменить.

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