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Последний звонок для выпускников 2020 года пройдет в онлайне

Последний звонок для выпускников 2020 года пройдет в онлайне

23 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru / Последний звонок для выпускников 2020 года пройдет в онлайне
К акции присоединятся знаменитости и популярные блогеры

Минпросвещения России проведет Всероссийскую акцию в поддержку выпускников «Последний звонок – 2020» в формате онлайн. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. 

Акция состоится 25 мая, начало - в 10.00. Трансляция будет идти на странице Минпросвещения «ВКонтакте». Как отмечается, школьников ждут увлекательные флешмобы, прямые эфиры со знаменитостями, известными блогерами, исполнителями и ведущими, которые поделятся воспоминаниями о времени, проведённом в школе, поздравят ребят и поблагодарят учителей. 

А после празднования выпускникам предстоит сдача ЕГЭ. Напомним, что в России недавно утвердили даты проведения экзаменов по всем предметам. 

Сроки основного периода проведения ЕГЭ:

  • 29 июня – география, литература, информатика и ИКТ
  • 2, 3 июля – русский язык
  • 6 июля – математика (профиль)
  • 9 июля – история, физика
  • 13 июля – обществознание, химия
  • 16 июля – биология, иностранные языки (письменная часть)
  • 18, 20 июля – иностранные языки (устная часть)

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Школа

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