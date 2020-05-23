Последний звонок для выпускников 2020 года пройдет в онлайне23 мая 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru / Последний звонок для выпускников 2020 года пройдет в онлайне
К акции присоединятся знаменитости и популярные блогеры
Минпросвещения России проведет Всероссийскую акцию в поддержку выпускников «Последний звонок – 2020» в формате онлайн. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Акция состоится 25 мая, начало - в 10.00. Трансляция будет идти на странице Минпросвещения «ВКонтакте». Как отмечается, школьников ждут увлекательные флешмобы, прямые эфиры со знаменитостями, известными блогерами, исполнителями и ведущими, которые поделятся воспоминаниями о времени, проведённом в школе, поздравят ребят и поблагодарят учителей.
А после празднования выпускникам предстоит сдача ЕГЭ. Напомним, что в России недавно утвердили даты проведения экзаменов по всем предметам.
Сроки основного периода проведения ЕГЭ:
- 29 июня – география, литература, информатика и ИКТ
- 2, 3 июля – русский язык
- 6 июля – математика (профиль)
- 9 июля – история, физика
- 13 июля – обществознание, химия
- 16 июля – биология, иностранные языки (письменная часть)
- 18, 20 июля – иностранные языки (устная часть)
Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
23 мая 2020, 17:10
Комментарии 0