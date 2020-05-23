Последний звонок для выпускников 2020 года пройдет в онлайне

Минпросвещения России проведет Всероссийскую акцию в поддержку выпускников «Последний звонок – 2020» в формате онлайн. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Акция состоится 25 мая, начало - в 10.00. Трансляция будет идти на странице Минпросвещения «ВКонтакте». Как отмечается, школьников ждут увлекательные флешмобы, прямые эфиры со знаменитостями, известными блогерами, исполнителями и ведущими, которые поделятся воспоминаниями о времени, проведённом в школе, поздравят ребят и поблагодарят учителей.

А после празднования выпускникам предстоит сдача ЕГЭ. Напомним, что в России недавно утвердили даты проведения экзаменов по всем предметам.

Сроки основного периода проведения ЕГЭ:

29 июня – география, литература, информатика и ИКТ

2, 3 июля – русский язык

6 июля – математика (профиль)

9 июля – история, физика

13 июля – обществознание, химия

16 июля – биология, иностранные языки (письменная часть)

18, 20 июля – иностранные языки (устная часть)

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