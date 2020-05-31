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Мать троих детей из Сыктывкара рассказала о том, каково многодетным на самоизоляции

Мать троих детей из Сыктывкара рассказала о том, каково многодетным на самоизоляции

31 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото Ольги Ергаковой / Мать троих детей из Сыктывкара рассказала о том, каково многодетным на самоизоляции
Горожанка полна оптимизма

Режим самоизоляции в Сыктывкаре продлили до 17 июня, хоть и ввели некоторые послабления. Горожане устали от необходимости соблюдать все ограничения, а насколько труднее справляться с последствиями пандемии коронавируса многодетным семьям? Портал PG11.ru выяснил это.

У Сыктывкарки Ольги Ергаковой трое детей: две девочки и мальчик. Елизавете восемь лет, Галине четыре года, Павлу год и три месяца. Одной из самых необычных вещей на самоизоляции стало дистанционное обучение детей. Горожанка признается, что для нее это интересный опыт, хоть и немного трудный:

- С обучением справляемся, наверное, как и все. Это довольно интересный опыт. Уроки в формате онлайн, а заочные занятия требуют от детей проявления самостоятельности и ответственности. Тяжеловато, если честно, иногда заставлять их заниматься, ведь период этот затянулся.

Обоим супругам удалось не потерять работу, как это произошло со многими. Муж Ольги работает удаленно, сыктывкарка тоже смогла работать дистанционно:

- С заработком проблем не возникает. Я преподаватель, работаю дистанционно на полставки, потому что еще нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Муж работает удаленно. Финансовые изменения не сильно омрачили наше положение.

Ольга рассказала, что их семье удалось получить поддержку от государства, но на это пришлось потратить время:

- Мы получили господдержку в размере 5000 рублей и подали заявление на единовоеменную выплату в размере 10000 рублей, которая начнет действовать с 1 июня. Проблемы возникли только в одном: понадобилось некоторое время для того, чтобы подать на выплаты, потому что сайты сейчас работают в авральном режиме.

Несмотря на то, что вся семья сейчас находится под одной крышей практически постоянно, бытовой работы у Ольги больше не стало, но появилось больше забот в занятиях с детьми. К счастью, Ольге, как педагогу, все это не в новинку:

- Самоизоляция - это интересный опыт и испытание в некотором роде. Я считаю, что мы это время провели достойно. Единственное, что приносило неудобство - это использование гаджетов практически всей семьей, иногда приходилось выкручиваться. Я преподаватель детской музыкальной школы. И на самоизоляции я лишь в очередной раз убедилась, что детям нужно помогать, наладить процесс их обучения, но отнимать у них самостоятельность нельзя, тем более делать что-то за них.

Ольга рассказала, что их семья очень рада мерам господдержки:

- Не ожидали, если честно, что будут какие-либо выплаты. Сухпайкам тоже очень рады.

Недавно портал PG11.ru разобрался во всех выплатах, которые положены детям. В России ввели выплаты 5 тысяч рублей на детей до 3 лет, а также 10 тысяч - с 3 до 16 лет в качестве новых мер поддержки при пандемии коронавируса. О том, как их получить и что для этого необходимо сделать подробно рассказали в Пенсионном фонде. Кроме этого, в официальном сообществе портала редакция проводила опрос на тему того, стоит ли многодетным семьям оказывать поддержку.

 

Согласно результатам опроса, 788 сыктывкарце ответили, что поддержка нужна всем слоям населения, а не только многодетным семьям. 207 человек ответило, что поддержка нужна, но ее должно быть больше. 174 горожанина уверены, что поддержка нужна и государство - молодец. А 57 опрошенных заявило, что многодетные не нуждаются ни в какой поддержке, ведь они сами виноваты в своих проблемах.

Напомним, малоимущие, многодетные семьи могут обратиться в фонды поддержки. Такой поддержкой занимается, к примеру, некоммерческая организация «Новая жизнь» (8212) 22-64-76 и Центр социальной помощи семье и детям Сыктывкара (8212) 24-71-89.

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