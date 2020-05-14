Вопросы и ответы: все о выплатах на детей в Коми

Вопросы и ответы: все о выплатах на детей в Коми14 мая 2020
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Фото из архива «Pro Города»
В ПФР ответили на все важные вопросы
В России ввели выплаты 5 тысяч рублей на детей до 3 лет, а также 10 тысяч - с 3 до 16 лет в качестве новых мер поддержки при пандемии коронавируса. О том, как их получить и что для этого необходимо сделать подробно рассказали в Пенсионном фонде.
О ежемесячной выплате семьям с детьми до трёх лет:
1. Кому положена ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей?
- Ежемесячная выплата положена всем семьям с детьми до трех лет.
2. Распространяется ли выплата на детей, которым уже исполнилось 3 года?
- Выплата положена только на детей, не достигших трех лет до 30 июня 2020 года включительно.
3. Ежемесячная выплата положена на каждого ребенка?
- Да, если в семье один ребенок до трех лет, выплачивается 5 тыс. рублей в месяц, если два – 10 тыс. рублей в месяц и так далее.
4. Может ли претендовать на ежемесячную выплату семья, у которой нет права на материнский капитал?
- Да. В соответствии с Указом Президента от 11 мая 2010 г. № 317 право на ежемесячную выплату расширено и больше не связано с правом на материнский капитал.
5. Мы являемся гражданами России, но проживаем в другой стране. Можем ли мы получать ежемесячную выплату на ребенка?
- К сожалению, нет. Ежемесячная выплата осуществляется только лицам, проживающим на территории Российской Федерации.
- Если вы прежде проживали в другой стране, а затем вернулись в Россию, то для получения ежемесячной выплаты необходимо иметь документы, подтверждающие нынешнее место проживания.
6. Ребенок должен родиться в конце июня. Смогу ли я получить ежемесячную выплату за июнь?
- Да. Согласно законодательству, право на ежемесячную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года.
- Если ваш ребенок родится 30 июня текущего года, то вы автоматически получите право на ежемесячную выплату.
- Если же это случится на день позже, то есть 1 июля, то вы получите право на материнский капитал, а на дополнительную выплату – к сожалению, нет.
7. Моему ребенку исполнится три года в мае. Буду ли я получать выплату за два месяца или только за апрель?
- В этом случае ежемесячная выплата положена за два месяца. Выплата осуществляется за те месяцы, когда ребенок младше трех лет, а также за месяц, в котором он достиг этого возраста.
8. Из каких средств идет выплата?
- Дополнительная ежемесячная выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи.
9. Зависит ли выплата от доходов семьи?
- Нет. Ежемесячная выплата не зависит от ваших доходов, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки.
- Ежемесячная выплата положена всем семьям с детьми до трех лет.
10. Как подать заявление на выплату?
- Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуг ( https://www.gosuslugi.ru/395593/1 ), а также на официальном сайте Пенсионного фонда ( https://es.pfrf.ru/#services-f ).
- В заявлении нужно указать номер СНИЛС заявителя и номер банковского счета, на который поступит выплата. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.
- В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.
- Также заявление можно подать в территориальные органы Пенсионного фонда. Однако в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи.
11. Могут ли опекуны подать заявление на ежемесячную выплату?
- Да, могут. Но для этого нужно подать заявление лично в территориальный орган ПФР.
- Кто из родителей может подать заявление на ежемесячную выплату?
- При наличии сертификата на материнский капитал заявление должен подать владелец сертификата.
- Если ребенок единственный и право на материнский капитал отсутствует, то заявление может подать любой родитель, который записан в свидетельстве о рождении ребенка.
- Если заявление подадут оба родителя, выплату получит тот, кто подал заявление первым.
12. Могу ли я подать заявление в Пенсионный фонд не по месту прописки?
- Да, можете. В отношении выплаты действует экстерриториальный способ обращения, то есть можно обратиться в любой территориальный орган ПФР (по месту жительства, пребывания, фактического проживания).
- Заявление может подать также и представитель гражданина.
13. До какого числа можно подать заявление на выплату 5 тысяч рублей?
- Общий период, в течение которого граждане могут обратиться за выплатой, составляет пять месяцев. Заявления будут приниматься по всем каналам до 1 октября текущего года.
- Выплаты будут предоставлены за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.
14. За какой период поступит ежемесячная выплата?
- Средства предоставляются на каждого ребенка раз в месяц в период с апреля по июнь
- 2020 года. При подаче заявления после 30 июня денежные средства выплатят единовременно за весь период.
15. У меня двое детей в возрасте до трех лет. Нужно ли мне писать заявление на каждого ребенка?
- Нет, если у вас двое и более детей в возрасте до трех лет, то для получения за каждого из них ежемесячной выплаты заполняется одно общее заявление.
- Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется.
16. Если ребенку исполнится три года с апреля по июнь, можно ли получить и ежемесячную, и единовременную выплаты?
- Да, можно.
- Если ребенку исполнится три года в апреле, то семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.
- Если ребенку исполнилось три года в мае, то за апрель и май семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей (всего – 10 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.
- Если ребенку исполнится три года в июне, то семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь (всего – 15 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.
17. Как я могу узнать, назначили мне выплату или нет?
- Если заявление подано через личный кабинет на сайте ПФР или портал Госуслуг, то уведомление о статусе рассмотрения заявления появится там же.
- Чтобы уведомление пришло автоматически, убедитесь, что в вашем личном кабинете настроена подписка на уведомления. Для этого нужно зайти в личный кабинет, далее выбрать “Профиль пользователя” и поставить галочку в поле “Хочу получать уведомления о ходе предоставления запрошенных услуг”.
- Если же заявление было подано лично в клиентской службе ПФР, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления гражданина. При этом гражданин может самостоятельно узнать о принятом положительном решении, обратившись в орган ПФР, где было подано заявление, по телефону.
- В случае отказа гражданину направят заказное письмо с обоснованием такого решения в течение одного рабочего дня после дня принятия решения.
18. На что важно обратить внимание при подаче заявления?
- Помощь оказывается гражданам Российской Федерации. Если лицо утратило гражданство РФ, выплата не осуществляется;
- Поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории. В случае постоянного проживания семьи за пределами страны, ежемесячная выплата 5 тысяч рублей не осуществляется;
- В заявлении необходимо указать данные именно банковского счета заявителя. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.
Выплата не осуществляется в следующих ситуациях:
- при лишении или ограничении заявителя родительских прав в отношении ребенка;
- в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную выплату;
- при предоставлении недостоверных сведений.
19. В случае одобрения заявления каким образом я смогу получить средства?
- Доставка ежемесячной выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении. В условиях распространения коронавирусной инфекции доставка через организации почтовой связи исключается, поскольку она сопряжена с личным контактом получателя и доставщика.
О единовременной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет:
1. Кому положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей?
- Единовременная выплата предоставляется на каждого ребенка, родившегося в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года, независимо от наличия у семьи права на материнский капитал.
2. Когда можно получить единовременную выплату?
- Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет будет осуществляться единоразово с 1 июня 2020 года. При этом на подачу заявления есть почти пять месяцев, сделать это можно вплоть до 1 октября 2020 года.
3. Полагается ли единовременная выплата на детей, которым уже исполнилось 16 лет?
- Если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая (дата вступления в силу Указа Президента от 11 мая 2010 г. № 317), то выплата не полагается.
- Выплата полагается только на детей, которым не исполнилось 16 лет, а также тем, кому исполнится 16 лет с 11 мая по 30 июня 2020 года включительно.
4. Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей положена на каждого ребенка?
- Да, если в семье один ребенок от трех до 16 лет, то выплачивается 10 тысяч рублей, если два – 20 тысяч рублей и так далее.
5. Может ли претендовать на выплату семья, у которой нет права на материнский капитал?
- Да. Право на единовременную выплату не связано с правом на материнский капитал.
6. Мы являемся гражданами России, но проживаем в другой стране. Можем ли мы получить единовременную выплату на ребенка?
- К сожалению, нет. Единовременная выплата осуществляется только лицам, проживающим на территории Российской Федерации.
- Если вы прежде проживали в другой стране, а затем вернулись в Россию, то для получения единовременной выплаты необходимо иметь документы, подтверждающие нынешнее место проживания.
7. Если ребенку исполнится 16 лет в конце июня, можно ли получить единовременную выплату?
- Да, можно. Согласно законодательству, право на единовременную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ребенку исполнится 16 лет 30 июня текущего года, то семья получит право на единовременную выплату.
8. Если ребенку исполнится три года с апреля по июнь, можно ли получить и ежемесячную, и единовременную выплаты?
- Да, можно.
- Если ребенку исполнится три года в апреле, то семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.
- Если ребенку исполнилось три года в мае, то за апрель и май семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей (всего – 10 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.
- Если ребенку исполнится три года в июне, то семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей за апрель, май и июнь (всего – 15 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.
9. Из каких средств идет выплата?
- Единовременная выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи.
10. Зависит ли выплата от доходов семьи?
- Нет. Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки.
- Выплата положена всем семьям с детьми от трех до 16 лет.
11. Как подать заявление на выплату?
- Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуг ( https://posobie16.gosuslugi.ru/ ). Никаких дополнительных документов представлять не нужно.
- Заявление также можно подать в территориальные органы Пенсионного фонда. Однако в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи.
12. Может ли отец ребенка подать заявление на единовременную выплату?
- Да, заявление на выплату может подать родитель, который записан в свидетельстве о рождении ребенка. Если заявление подадут оба родителя, выплату получит тот, кто подал заявление первым.
13. Могут ли опекуны подать заявление на единовременную выплату?
- Да, могут. Но для этого нужно подать заявление лично в территориальный орган ПФР.
14. Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд не по месту прописки?
- Да, можно. В отношении выплаты действует экстерриториальный способ обращения, то есть можно обратиться в любой территориальный орган ПФР (по месту жительства, пребывания, фактического проживания). Заявление также может подать законный представитель.
15. До какого числа можно подать заявление на единовременную выплату?
- Общий период, в течение которого можно обратиться за единовременной выплатой, составляет пять месяцев. Заявления будут приниматься по всем каналам до 1 октября текущего года. Единовременная выплата будет предоставлена при наличии у семьи соответствующего права.
16. В семье двое детей в возрасте от трех до 16 лет. Нужно ли писать заявление на каждого ребенка?
- Нет, если в семье двое и более детей в возрасте от трех до 16 лет, то для получения за каждого из них единовременной выплаты заполняется одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется.
17. Как можно узнать, назначена выплата или нет?
- При подаче заявления через портал Госуслуг уведомление о статусе его рассмотрения появится там же.
- Если же заявление было подано лично в клиентской службе ПФР, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя. При этом узнать о принятом положительном решении можно и самостоятельно, позвонив по телефону в орган ПФР, где было подано заявление.
- В случае отказа заявителю направят заказное письмо с обоснованием такого решения в течение одного рабочего дня после дня принятия решения.
18. На что важно обратить внимание при подаче заявления?
- помощь оказывается гражданам Российской Федерации. Если лицо утратило гражданство РФ, выплата не осуществляется;
- поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории. В случае постоянного проживания семьи за пределами страны, единовременная выплата не осуществляется;
- опекуны ребенка смогут оформить единовременную выплату, обратившись лично в клиентскую службу ПФР.;
- в заявлении необходимо указать данные именно банковского счета заявителя. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.
Выплата не осуществляется в следующих ситуациях:
- при лишении или ограничении заявителя родительских прав в отношении ребенка;
- в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло право на единовременную выплату;
- при предоставлении недостоверных сведений.
19. В случае одобрения заявления каким образом можно получить средства?
- Доставка единовременной выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении. В условиях распространения коронавирусной инфекции доставка через организации почтовой связи исключается, поскольку она сопряжена с личным контактом получателя и доставщика.
Напомним, ранее Владимир Путин объявил о введении с 1 июня в стране единовременных выплат на детей с 3 до 16 лет в качестве новых мер поддержки при пандемии коронавируса. По заявлению будет произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей. По подсчетам Минтруда, дополнительную поддержку от государства в размере пяти тысяч рублей смогут получить почти 1,7 миллиона семей.
Подать заявление можно по ССЫЛКЕ.
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14 мая 2020, 15:40
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