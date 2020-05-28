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В букмекерских конторах Сыктывкара установлены игровые автоматы: законно ли это

В букмекерских конторах Сыктывкара установлены игровые автоматы: законно ли это

28 мая 2020 Возрастное ограничение: 16+
pixabay.com / В букмекерских конторах Сыктывкара установлены игровые автоматы: законно ли это
Почему же тогда другим нельзя работать

В Сыктывкаре работу букмекерских контор в период обязательно самоизоляции признали законной. Ранее мы упоминали, что в этих заведениях также работают игровые автоматы. Законна ли такая деятельность? Портал PG11.ru выяснил это у юристов.

Несколько дней назад в нашу редакцию поступила жалоба от сыктывкарца по поводу того, что букмекерские конторы работают несмотря на режим самоизоляции. 26 мая журналист проверил эту информацию. Выяснилось, что заведения действительно работают. УМВД России по городу Сыктывкару установили, что деятельность подобных организаций в период обязательной самоизоляции законна. 

Однако журналист заметил большое количество игровых автоматов в залах заведения. И задал по этому поводу вопрос.

Расшифровка разговора журналиста и охранника букмекерской конторы:

- Здравствуйте, а у вас ставки вообще есть?
- Ставок нет, есть только аппараты.

Мы спросили у юристов, насколько законно использование игровых автоматов в букмекерских конторах:

Илья Раковский рассказал, что, согласно закону об азартных играх, букмекерская контора - игорное заведение, в котором организатор азартных игр заключает пари с участниками данного вида азартных игр. Этим же законом установлено, что игорные заведения ( за исключением букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок) могут быть открыты только в исключительно в игорных зонах, которые установлены Федеральным законом

На территории Российской Федерации созданы пять игорных зон: Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край, Калининградская область. Согласно ч. 3 ст. 14 Закона об азартных играх, в букмекерских конторах, тотализаторах, их пунктах приема ставок, расположенных вне игровых зон, не может осуществляться деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игровых автоматов и игровых столов. В связи с тем, что в Республике Коми не создана специальная игровая зона, то деятельность букмекерских контор с использованием игровых автоматов и игровых столов не может осуществляться, - отмечает юрист.
 

Дарья Полянская, сыктывкарский юрист, поделилась своим мнением по поводу этого вопроса:

Преступники обходят закон и устанавливают терминалы с интерактивными азартными играми (которые подразумеваются к примеру только игровыми залами), замаскированными под букмекерские продукты. Такая деятельность пресекается правоохранителями на сегодняшний день. Как правило, экспертиза по уголовному делу доказывает, к какому виду оборудования относится тот или иной терминал и, соответственно, предрешает, будет ли доказан состав преступления.

Мы отправили запрос в УМВД по Сыктывкару по поводу работы игровых автоматов в букмекерских конторах. На момент публикации ответа не поступило.

Как вы думаете, следует ли работать букмекерским конторам в период самоизоляции? Пишите в комментариях!

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