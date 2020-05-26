В Сыктывкаре, несмотря на режим самоизоляции, работают букмекерские конторы

От наших читателей поступила жалоба о том, что букмекерские конторы работают, несмотря на режим самоизоляции. Портал PG11.ru проверил это.

Журналист направился в один из офисов букмекерской конторы на улице Первомайской. Двери заведения были открыты, на входе стоял охранник. Он проверил журналиста металлодетекором, измерил температуру тела, брызнул на руки антисептиком.

Несмотря на то, что это букмекерская контора, ставок там сделать нельзя. Работают только игровые автоматы. Мы обратились в полицию города Сыктывкара, чтобы узнать, могут ли работать эти организации во время режима обязательной самоизоляции. В МВД сообщили, что проверят эту информацию.

Напомним, что в Сыктывкаре действуют ограничительные меры на работу в режиме самоизоляции. С 28 марта приостановлена работа:

ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

объектов розничной торговли с использованием торговых залов для обслуживания граждан,

торговых и торгово-развлекательных центров, за исключением: аптек и аптечных пунктов; объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости; салонов сотовой связи (пунктов клиентского обслуживания), осуществляющих прием платежей от населения и устранение технических неполадок абонентских устройств, имеющих отдельный вход и обеспечивающих исключительно индивидуальное оказание услуг связи.

продажа товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки, в том числе организациями розничной торговли, в которых приостановлено использование торговых залов для обслуживания граждан.



Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»