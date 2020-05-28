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Раскрыты новые подробности проведения ЕГЭ-2020

Раскрыты новые подробности проведения ЕГЭ-2020

28 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
10-классники участниками экзамена в 2020 году не являются

Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали пакет проектов документов, которые устанавливают особенности проведения государственной итоговой аттестации в школах и особенности проведения ЕГЭ в 2020 году. Об этом сообщает RG.ru.

Государственной итоговой аттестацией будет считаться не ЕГЭ и ОГЭ, а промежуточная аттестация в школе. То есть, аттестаты теперь выдадут ребятам без ЕГЭ - по годовым оценкам, которые они получали по итогам контрольных работ, четвертных и полугодовых.

Особенгости проведения экзамена будут следующими: 

  • ЕГЭ проводится по следующим предметам: русский язык, математика (профильный уровень), литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и ИКТ.
  • ЕГЭ проводится только для приема на обучение ‎по программам бакалавриата и специалитета в вузы.
  • 10-классники участниками ЕГЭ в 2020 году не являются.
  • Участники экзаменов вправе изменить (дополнить) перечень предметов, а также изменить сроки участия в ЕГЭ. В этом случае они подают в Государственную экзаменационную комиссию заявления с указанием измененного (дополненного) перечня предметов, по которым они планируют сдавать экзамены, и (или) измененных сроков участия в ЕГЭ. Заявления подаются не позднее чем за две недели до начала первого экзамена основного периода.
  • Для проведения ЕГЭ на территории Российской Федерации ‎и за ее пределами устанавливается единое расписание ЕГЭ. Оно предусматривает проведение пробного экзамена, основной период проведения экзаменов и резервные сроки основного периода, дополнительный период проведения экзаменов ‎и резервные сроки дополнительного периода.
  • В случае большого количества участников экзаменов в регионе, зарегистрированных на учебный предмет, и невозможности проведения экзамена по нему для всех в установленную дату ‎с учетом санитарно-эпидемиологических рекомендаций, Государственная экзаменационная комиссия вправе определить для части участников другую дату экзамена по этому предмету из установленных резервных сроков основного периода.
  • Повторно допускаются к сдаче экзамена в резервные сроки основного периода: участники, не явившиеся по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; участники, не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства); участники экзамена, апелляции которых о нарушении порядка были удовлетворены конфликтной комиссией.

Напомним, недавно стало известно расписание основного периода проведения ЕГЭ. Об установлении конкретных дат по предметам сообщило Министерство просвещения РФ. Подробнее об этом читайте ПО ССЫЛКЕ.

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Образование Школа

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