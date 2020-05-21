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Владимир Путин объявил дату начала ЕГЭ

Владимир Путин объявил дату начала ЕГЭ

21 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива "Pro Города"
Проведение ЕГЭ в этом году должно было начаться 8 июня

Президент России Владимир Путин объявил дату начала единого государственного экзамена. По его словам, экзамен стартует 29 июня. Трансляция совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса доступна на YouTube-канале «Россия 24».

- Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране. Он начнется 29 июня, — сказал глава государства.

Ранее в мае Рособрнадзор назвал 19 июня возможной датой начала ЕГЭ в 2020 году. В ведомстве уточнили, что рассматривают проведение экзамена и в более поздние сроки. Решение по этому вопросу будет принято исходя из ситуации с коронавирусом.

Проведение ЕГЭ в этом году должно было начаться 8 июня, однако 13 мая его перенесли из-за ситуации с коронавирусом. За последние сутки в России выявили 8849 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего в стране зарегистрировано 317 554 случая коронавируса. За весь период пандемии умерли 3099 пациентов с COVID-19, выздоровел 92 681 человек.

Напомним также, что образовательные учреждения в Коми останутся закрыты до третьего этапа снятия режима самоизоляции. Об этом заявил врио главы Коми Владимир Уйба. На первом этапе откроются парикмахерские, косметические салоны, бани и непродовольственные магазины. Кроме того, людям позволят гулять и заниматься спортом на свежем воздухе. Некоторые ограничения сохранятся – нужно будет по-прежнему носить маски и не гулять толпой.

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