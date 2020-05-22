В России утвердили даты проведения ЕГЭ по всем предметам

В России утвердили даты проведения ЕГЭ по всем предметам22 мая 2020
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Фото из архива «Pro Города»
В этом году ЕГЭ сдают только те, кто планирует поступать в вуз
Стало известно расписание основного периода проведения ЕГЭ. Об установлении конкретных дат по предметам сообщило Министерство просвещения РФ, пишет «Комиинформ».
Сроки основного периода проведения ЕГЭ:
- 29 июня – география, литература, информатика и ИКТ
- 2, 3 июля – русский язык
- 6 июля – математика (профиль)
- 9 июля – история, физика
- 13 июля – обществознание, химия
- 16 июля – биология, иностранные языки (письменная часть)
- 18, 20 июля – иностранные языки (устная часть)
В указанные даты экзамены будут сдавать участники, зарегистрированные как на основной, так и на досрочный период. Напоминаем, ЕГЭ в этом году сдают только те, кто планирует поступать в вуз. В расписании будут также предусмотрены резервные дни. О них будет известно позже.
Пункты сдачи ЕГЭ пройдут дезинфекцию, а школьники на входе - телеметрию. Будут предусмотрены дополнительные даты сдачи ЕГЭ в течение года. Те, кто не сдал ЕГЭ в июне, смогут сделать это в августе. Зачисление в ВУЗы также пойдет в августе, подать документы можно будет дистанционно и сразу в несколько учебных заведений.
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