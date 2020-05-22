В России утвердили даты проведения ЕГЭ по всем предметам

Стало известно расписание основного периода проведения ЕГЭ. Об установлении конкретных дат по предметам сообщило Министерство просвещения РФ, пишет «Комиинформ».

Сроки основного периода проведения ЕГЭ:

29 июня – география, литература, информатика и ИКТ

2, 3 июля – русский язык

6 июля – математика (профиль)

9 июля – история, физика

13 июля – обществознание, химия

16 июля – биология, иностранные языки (письменная часть)

18, 20 июля – иностранные языки (устная часть)

В указанные даты экзамены будут сдавать участники, зарегистрированные как на основной, так и на досрочный период. Напоминаем, ЕГЭ в этом году сдают только те, кто планирует поступать в вуз. В расписании будут также предусмотрены резервные дни. О них будет известно позже.

Пункты сдачи ЕГЭ пройдут дезинфекцию, а школьники на входе - телеметрию. Будут предусмотрены дополнительные даты сдачи ЕГЭ в течение года. Те, кто не сдал ЕГЭ в июне, смогут сделать это в августе. Зачисление в ВУЗы также пойдет в августе, подать документы можно будет дистанционно и сразу в несколько учебных заведений.

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