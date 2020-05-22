Житель Коми встретил семейство очаровательных медведей (видео)

Около ухтинского поселка Боровой объявилась медведица с медвежатами. Ролик с лесными жителями оказался в сети. Об этом сообщает «Комиинформ».

Житель Коми проезжал по трассе вблизи поселка Боровой и, не доезжая до моста, увидел вдоль дороги трех лесных зверей: медведицу с двумя медвежатами. Косолапые рыскали в подлеске, вороша лапами землю. По всей видимости, медведица учила детенышей искать корешки.

- Вот они, мишечки, никого не боятся, копают..., - сказал автор видео, назвав происходящее красотой.

Медведица, заметив зрителя, заслонила медвежат своим могучим телом. Не дает на них смотреть, - подметил водитель и включил для них музыку, чтобы копать было веселее.

Ктати, недавно в районе села Керчомья наш подписчик тоже встретил целое семейство мишек. Животные находились на опушке леса, когда он проезжал мимо и обратили внимание на удивленного человека. Несколько секунд они высматривали его, а затем убежали под сень деревьев. По записи можно предположить, что мужчина встретил медведицу с детенышами. А еще один косолапый объявился под Ухтой. Зверь оказался у дороги, где его тоже сняли на камеру.

Похоже, что история с нашествием медведей в Коми снова может повториться. Напомним, недавно в Вуктыле тоже заметили одного из первых косолапых в этом году, который вышел к людям.

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