Медведи начали выходить из лесов Коми к людям (видео)

Косолапые жители лесов Коми продолжают появляться на виду у жителей региона. На этой неделе таких встреч было уже две: о них рассказали читатели портала PG11.ru.

Так, в районе села Керчомья наш подписчик встретил целое семейство мишек. Животные находились на опушке леса, когда он проезжал мимо и обратили внимание на удивленного человека. Несколько секунд они высматривали его, а затем убежали под сень деревьев. По записи можно предположить, что мужчина встретил медведицу с детенышами.

А еще один косолапый объявился под Ухтой. Зверь оказался у дороги, где его тоже сняли на камеру.

Похоже, что история с нашествием медведей в Коми снова может повториться. Напомним, недавно в Вуктыле тоже заметили одного из первых косолапых в этом году, который вышел к людям.

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