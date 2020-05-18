В одном из городов Коми объявился медведь (фото)

Похоже, что история с нашествием медведей в Коми снова может повториться. В Вуктыле заметили одного из первых косолапых в этом году, который вышел к людям. Об этом сообщили жители города.

По словам горожан, медведь появился на трассе по направлению в город. К счастью, никакой агрессии он не проявил. Как отмечает БНК, что в одном из сельских населённых пунктов в 500-600 метрах от границы были обнаружены следы животного. Непосредственно выхода медведей к домам пока не зафиксировано. Власти Вуктыла пока не стали отправлять заявку в Минприроды Коми, но ситуация остается на контроле. В случае, если зверь будет представлять угрозу, его отстрелят.

Напомним, в ночь с 10 на 11 мая под Сыктывкаром тоже появился медведь. Зверь прорвался в вольер этнопарка и убил лосей Моню и Мулю. После нападения выжил только лосенок Макс, который совсем недавно появился в «Ыбе». Директор этнопарка Елена Иванова сообщает, что никто из сотрудников учреждения не пострадал. 11 мая в Минприроды Коми приняло решение о регулировании численности охотничьих ресурсов и разрешило отстрел бурого медведя на территории района.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»