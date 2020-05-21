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Правительство поможет россиянам, которые потеряли работу из-за пандемии

Правительство поможет россиянам, которые потеряли работу из-за пандемии

21 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
В Минтруде и Минстрое эту информацию пока не прокомментировали

Людей, которые лишились работы из-за эпидемии коронавируса, планируют занять на стройках и в благоустройстве городов. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщают «Известия».

Одним из способов остановить рост безработицы может стать более активное вовлечение населения в реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», рассказал «Известиям» близкий к кабинету министров источник. Информацию подтвердили еще два участника совещаний в правительстве.

По словам собеседников, многие подпроекты, входящие в его состав, оперативно генерируют рабочие места, позволяют нанимать людей на основании временных договоров и не требуют для запуска существенных вложений и длительных согласований. На данный момент согласование конкретных мероприятий этого нацпроекта в регионах перегружено бюрократическими процедурами, пояснил один из собеседников издания.

- Фактически многим людям, лишившимся работы, не принципиально, куда наниматься — лишь бы деньги платили. Развертывание работ по нацпроекту позволит оперативно трудоустроить как минимум несколько десятков тысяч человек на такие задачи, как, например, озеленение, покраска, строительство и т.д., — рассказали "Известиям".

В Минтруде и Минстрое эту информацию пока не прокомментировали.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса и общего кризиса много людей потеряли работу. Коснулось это и сыктывкарцев. И пока некоторые чуть ли не воюют с государством, добиваясь выплаты пособия, другие пытаются найти работу. Кстати, недавно портал PG11.ru собрал подборку самых высокооплачиваемых вакансий, которые предлагаются жителям столицы Коми без опыта работы. 

Коронавирус Работа

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