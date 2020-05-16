Обзор: топ пять высокооплачиваемых вакансий для сыктывкарцев без опыта работы

Из-за эпидемии коронавируса и общего кризиса много людей потеряли работу. Коснулось это и сыктывкарцев. И пока некоторые чуть ли не воюют с государством, добиваясь выплаты пособия, другие пытаются найти работу. Портал PG11.ru собрал подборку самых высокооплачиваемых вакансий, которые предлагаются жителям столицы Коми без опыта работы.

Специалист по прямым продажам - от 60 000 рублей

Крупная компания в сфере недвижимости набирает специалистов по прямым продажам. Ему нужно будет консультировать и вести переговоры с клиентами, организовывать просмотры и показы объектов недвижимости, а также проводить сделки. На эту вакансию ищут уверенных в себе людей, которые хотят стать высококлассными специалистами. В свою очередь работодатель предлагает ббонусы в первые два месяца подготовки, бесплатное обучение, офис в центре города.

Полицейский - от 50 000 рублей

В 4 батальон в Москве набирают сотрудников полиции. Основные обязанности: обеспечение правопорядка при проведении культурно-массовых спортивных и политических мероприятий, концертов звезд российской и зарубежной эстрады в Москве, партульно-постовая служба и поддержка силовых структур. Требования: образование не ниже 11 классов и служба в армии. Кандидатам предлагают следующие условия: отпуск от 40 дней, страхование жизни и здоровья, бесплатный проезд по Москве, и другие льготы.

Продавец-кассир - от 22 100 до 27 600 рублей

В крупную продуктовую сеть требуются продавцы. В обязанности входит обслуживание покупателей на кассе, выкладка товара в зале, отслеживание сроков годности товара, проверка наличия ценников и консультация покупателей. Требования всего три: ответственность, дисциплинированность и внимательность.

Водитель-курьер - до 25 000 рублей

В крупную сеть пиццерий родом из Сыктывкара требуются курьеры. Обязанности стандартные для этой профессии: доставка заказов, прием оплаты. Работодатель предлагает ставку в 90 рублей в час, +25 рублей за каждый заказ. Также сотрудников бесплатно будут кормить, а рабочий график гибкий - от 6 часов.

Менеджер по прямым продажам - от 15 000 до 25 000 рублей.

Крупному интернет-провайдеру требуются менеджеры по продажам. В обязанности входят активные личные продажи, сбор заявок на подключение, а также распространение рекламных материалов. Работодатель предлагает гибкий график работы по 2-3 часа в день с возможностью выбора выходных, официальное оформление и оплачиваему стажировку.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»