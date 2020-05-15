Сыктывкарка рассказала, как «отвоевала» пособие у властей

Из-за коронавируса многие люди остались без работы. В их число вошла и сыктывкарка Екатерина Гребенкина. Девушка оформила пособие по безработице, однако получить его она смогла, лишь потратив кучу времени.

Я оформила пособие по безработице через портал «Работа в России». 28 апреля подала заявление. После рассмотрения у меня запросили документы, которые подтверждают мой стаж, свидетельства о рождении детей. Это несмотря на то, что ранее обещали, что информация будет собираться автоматически, без участия граждан. 6 мая я отправила все необходимые документы, и после этого все затихло, - рассказывает Екатерина.

Тогда девушка еще раз написала в центр занятости, куда отсылала документы. После повторного запроса ей пришло пособие. Но и здесь не обошлось без подвоха - деньги перечислили в неполном размере.

Размер пособия по безработице с учетом двух несовершеннолетних детей составляет 20 тысяч рублей. А мне насчитали только 14 тысяч - не учли детей. Я написала по этому поводу инспектору. В центре занятости пообещали сделать перерасчет. Так что не бойтесь требовать свои деньги у государства! - советует Екатерина Гребенкина.

Как получить выплаты?

Ежемесячная выплата положена всем семьям с детьмы до трех лет. Если в семье один ребенок до трех лет, выплачивается 5000 рублей в месяц, если два - 10000 рублей в месяц. Чтобы получить средства достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на портале «Госуслуги», а также на официальном сайте Пенсионного фонда. В завявлении нужно указать номер СНИЛС заявителя и номер банковского счета, на который поступит выплата. Никаких дополнительных документов предоставлять не нужно. В случае необходимости ПФР запросит все сведения самостоятельно.

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