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Коми предложили объединить с Архангельской областью и НАО

Коми предложили объединить с Архангельской областью и НАО

19 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
sport.rkomi.ru
Отношение жителей НАО к объединению с Архангельской областью негативное

Члены рабочей группы в Ненецком автономном округе по подготовке предложений по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта РФ в результате объединения Архангельской области и НАО предложили рассмотреть вариант объединения трех регионов: Архангельской области, НАО и Республики Коми. Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель рабочей группы Матвей Чупров.

- Одно из предложений – это объединение в один субъект не только Архангельской области и НАО, но и Республики Коми. Три соседних северных региона связаны исторически, географически и инфраструктурно. Это позволит реализовывать масштабные проекты и сблизить регионы общими интересами, - сказал Чупров.

Он отметил, что в целом отношение жителей округа к объединению с Архангельской областью негативное.

- Это реальная картина, но рабочая группа продолжает собирать мнения и предложения. Мы будем привлекать узких специалистов, экспертов к нашей работе, - добавил собеседник агентства. - Люди НАО очень переживают за округ, как за свой дом.

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 мая меморандум «О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа». В ЦИК России заявили, что законодательство предусматривает проведение референдума в Архангельской области и НАО перед объединением этих субъектов, голосование может пройти в сентябре 2020 года.

Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области. Второго апреля президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил Цыбульского врио главы региона, который до этого возглавлял НАО. Врио главы НАО был назначен Юрий Бездудный.

Напомним также, 20 апреля 2020 года врио главы Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что инвестор начал рекультивацию земель на территории полигона. Портал PG11.ru выяснил, что по этому поводу думают активисты и правда ли полигон на Шиесе перестанет существовать. Подробнее читайте ПО ССЫЛКЕ.

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Комментарии 1

59 минут назад Пердун
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