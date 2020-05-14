На границе с Коми появится новый регион

13 мая Архангельская область и Ненецкий автономный округ подписали меморандум «О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа». Об этом сообщает ТАСС.

Врио глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали документ 13 мая в Нарьян-Маре.

Как отмечает ТАСС, Ненецкий автономный округ-самостоятельный субъект России, но, согласно Уставу Архангельской области, он входит в состав Архангельской области. 2 апреля Владимир Путин принял отставку губернатора области Игоря Орлова и назначил врио Цыбульского, который ранее возглавлял НАО. Врио главы НАО назначили Юрия Бездудного.

Напомним также, 20 апреля 2020 года врио главы Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что инвестор начал рекультивацию земель на территории полигона. Портал PG11.ru выяснил, что по этому поводу думают активисты и правда ли полигон на Шиесе перестанет существовать. Подробнее читайте ПО ССЫЛКЕ.

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