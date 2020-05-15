«Река так сильно разлилась впервые за 30 лет»: села и города Коми уходят под воду

Коми заливают ужасающие паводки. Режим ЧС, который ввели из-за наводнений, все еще действует в Ухте. Один из самых жутких паводков произошел в Емве. Местные жители отмечают, что такого сильного разлива воды не было уже лет 30.

Жители города рассказывают, что подъем реки начался примерно 7 мая. Жительница Емвы Ольга Виноградова рассказала, что самое неприятное - это даже не сам потоп, который начался в начале мая, а реакция властей:

- Местные власти и службы никак не реагировали и не владели ситуацией. Мы звонили оперативному дежурному по району, там ничего не знают. Я была просто в шоке. И что интересно, даже не уточнили адрес моего проживания, не спросили, есть ли пожилые люди и дети.

Ирина Сенюкова, которая временно находится в Емве, рассказала, что живет рядом с рекой и подтвердила, что вода действительно разлилась.

- Домов подтопило достаточно, бедные люди, кто живет в опасной зоне. И ведь всю жизнь так. Но это частный сектор у реки, там много дач и их часто топит. Не так масштабно, как в этот раз, но часто. Они находятся у ручья Чижик-шор, его разливает по весне. Ручей как раз в том месте в реку впадает. Паром в этот год не со своего места отчаливает, а к переправе не подобраться. Вот машины и корячатся теперь. Синяя будка - крыша - это остановка, кстати. Там люди ждали парома. Метров за 50 стояла до воды, а то и больше, - рассказала Ирина.

А житель Емвы Михаил Северинов (имя и фамилия изменены) рассказал, что подъем воды начался с 28 апреля, но именно стремительный и необычный подъем, какого жители города не видели уже лет 30 - с 8 мая.

- Я прибыл на место 8 мая и фиксировал подъем воды вплоть до 11 мая. 12 числа вода продолжала прибывать. Дорогу на улице Заовражной затопило, так что автомобильное сообщение прервано, перебраться на другой берег можно только пешком, в обход, или на лодке.

Дома, которые находятся ближе всех к реке, в самом плачевном положении, там залило участки, у кого-то вышел из строя насос, и приходится носить воду по старинке. У кого-то вообще дом пошел «плавать».

По информации МЧС от 14 мая, в Усть-Куломском районе восстановлено сообщение с двумя населенными пунктами - селом Дзель и деревней Габово, в которых проживают 115 человек. На особом контроле остается обстановка в подтопляемых населенных пунктах сельского поселения Усть-Нем Усть-Куломского района. На месте продолжает работать аэромобильная группировка и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях в составе 30 человек. Всего на месте работают 58 человек и 13 единиц техники, включая 5 плавсредств. Жизнеобеспечение поселков не нарушено. Спасатели оказали помощь 23 людям, эвакуировано 9 человек.

В поселке Югыдъяг МЧС при содействии местной администрации и жителей поселка соорудили полуторакилометровая временная насыпь, препятствующая дальнейшему выходу воды далеко за границы береговой линии. Помощь с материалами и строительной техникой оказали крупные предприятия республики.

В МЧС таже рассказали, что рост воды на реке Вычегда в Усть-Куломском районе существенно замедлился. До установки устойчивого падения уровня воды в районе продолжает действовать режим «чрезвычайной ситуации». Из-за перехода «высокой» воды вниз по течению, в ближайшие дни прогнозируется возрастание уровня в Вычегде в окрестностях Сыктывкара. Силами аэромобильной группировки муниципальных спасателей продолжаются работы по оказанию адресной помощи населению. Жизнеобеспечение заречных поселков не нарушено.

В связи с обильным снеготаянием начался рост уровня воды в реке Цильма Усть-Цилемского района. Вода начала подходить к придомовым территориям села Трусово и деревни Филлипово. Проводится обход подтопленных территорий, опрос о необходимости оказания помощи местным жителям, информирование и инструктаж населения. Эвакуация населения в настоящий момент не требуется, вместе с тем пункт временного размещения в готовности к работе.

В целом в Республике Коми в зоне подтопления находятся 214 домовладений. Отселено 62 человека, в том числе 17 детей. В пункте временного размещения города Ухта остаются 17 человек.

Безопасность людей в городах и районах, попавших в зону подтопления, обеспечивает группировка сил и средств Коми Республиканской подсистемы РСЧС в составе 249 человек, 67 единиц техники и 18 плавсредств. В том числе от МЧС России - 160 человек и 34 единицы техники.

В мэрии рассказали, что каждый житель района, в котором есть риск подтопления, проинформирован индивидуально. Спасатели каждый день обходят дома, раздают листовки с актуальной информацией и номерами телефонов, куда следует звонить, если нужна помощь. В случае эвакуации населения, находящегося в зоне половодья, администрацией Сыктывкара предусмотрены четыре пункта временного размещения на базе школ №№ 1, 21, 25 и 33 общей вместимостью 1400 человек, в которых имеются предметы первой необходимости и имущество на двести человек. Будет организовано питание. Также предусмотрена возможность размещения семей с маленькими детьми и пожилых людей в помещениях маневренного жилфонда.

Врио главы Республики Коми побывал с рабочей поездкой в Усть-Куломском районе 13 мая. Наиболее пострадали жители поселка Югыдъяг, в котором подтопленными оказались порядка 50 домов. Часть жителей перебралась к родственникам, но большинство пока находятся по месту проживания. Ещё 28 домов подтоплено в соседнем посёлке Смолянка, откуда 5 человек эвакуировано.

Местные жители совместно с сотрудниками МЧС в течение последних суток обустроили дамбы из мешков с песком. Сельское поселение обеспечено продуктами. Готов пункт временного размещения на базе югыдъягской школы. Сюда завезены кровати и постельные принадлежности. При необходимости будет организовано горячее питание в школьной столовой.

Владимир Уйба осмотрел пострадавшие дома, встретился с жителями, оценил предпринятые меры. Врио Главы Республики Коми провел оперативное совещание по текущей обстановке, на котором обсудили, что еще необходимо муниципалитету для преодоления последствий половодья.

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