Назван самый частый симптом рака

Один из симптомов онкологического заболевания оказался наиболее распространенным. Эксперты утверждают, что это потеря веса, о чем заявил главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Карпин, пишут «Известия».

Причиной такому симптому служит то, что злокачественные опухоли как правило забирают в себя много белка:

- Опухоль снижает лейкоциты, белковые фракции. Мы даже иногда назначаем белковое специальное питание, чтобы поддержать пациента, - заявил специалист.

Эксперт также призвал обратить внимание на то, что онкология распространена не только среди переедающих людей, но и среди тех, кто, например, много постится. Карпин указал, что к практике голодания стоит очень осторожно относиться, так как она опасна для здоровья.

Напомним, портал PG11.ru продолжает серию публикаций об онкологических заболеваниях. Экспертом выступает внештатный специалист-онколог Минздрава Коми, замглавврача онкодиспансера, доцент кафедры педиатрии, курс онкологии, медицинского института Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина Андрей Галин. Доктор ответил на самые распространенные вопросы о раке.

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