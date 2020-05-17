Каким раком чаще всего болеют мужчины: мнение сыктывкарского онколога

Портал PG11.ru продолжает серию публикаций об онкологических заболеваниях. Экспертом выступает внештатный специалист-онколог Минздрава Коми, замглавврача онкодиспансера, доцент кафедры педиатрии, курс онкологии, медицинского института Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина Андрей Галин. Доктор ответил на самые распространенные вопросы о раке.

Действительно ли у эжвинцев больше шансов заболеть из-за ЛПК?

- Распределение уровня заболеваемости по Сыктывкару равномерное, существующие антропогенные факторы риска новообразований действуют по всей территории муниципального образования. Повышение уровня заболеваемости в Эжвинском микрорайоне по сравнению с другими не прослеживается.

С каким видом рака онкологи сталкиваются чаще всего?

- Структура заболеваемости в целом не меняется последние три-пять лет. Имеются гендерные различия: у мужчин на первом месте рак бронхолегочной системы у женщин - рак молочной железы.

Постоянно появляются слухи, что лекарство от рака наконец-то создали. Это вообще возможно, как считаете?

- К сожалению, в настоящее время нет универсального средства для лечения злокачественных новообразований. ЗНО - социально-значимая группа болезней, и на этом зарабатывают свой «капитал» мошенники. Чаще всего они умелые «психологи», и хорошо, если это безвредное для организма вещество, а не стиральный порошок или что-то пободное. Больной начинает верить в действие «целительного» препарата, мобилизует свои резервы и на небольшой промежуток его самочувствие может улучшиться. Если он отказывается на этом фоне от медицинской помощи, то неизбежно следует ухудшение и прогрессирование заболевания.

Вы говорили о принципе умеренности и ЗОЖ как о залогах минимального риска заболеть раком. А может ли на заболеваемость повлиять чрезмерно здоровый образ жизни? К примеру, веганство, частые изнуряющие тренировки?

- Принцип умеренности важен не только для здорового образа жизни. Всегда излишки оказывают негативное влияние. Крайности провоцируют перенапряжение наших защитных систем. Стресс - это ситуация, которая заставляет организм защищать себя адаптивными реакциями, и это полезно для нашего организма. Но когда эти нагрузки чрезмерные, продолжительные - все заканчивается плачевно.

Может ли быть так, что человек заболел каким-то видом рака, а у него это никак не проявляется и уже метастазы по всему телу и вылечить нельзя, а он и не знает об этом?

- Некоторые виды рака действительно протекают скрытно, отмечается только утомляемость, слабость, небольшая температура в течение длительного времени и без каких либо видимых причин. Клиническая картина разворачивается постепенно, и, когда приходит осознание, что с организмом что-то не так, бывает, что заболевание уже находится в запущенной стадии.

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