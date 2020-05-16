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Уровень воды в поселках Сыктывкара приближается к критическому

Уровень воды в поселках Сыктывкара приближается к критическому

16 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото со страницы Натальи Хозяиновой / В Сыктывкаре увеличивается уровень воды
Уже подтоплена часть домов

В Сыктывкаре повышается уровень воды в приречных районах. Уровень воды приближается к критическому. Об этом на своей странице сообщила мэр столицы Коми Наталья Хозяинова. 

По словам градоначальницы, в поселках уже подтоплены часть домов:

- Сегодня в Сыктывкаре уровень воды поднялся до 6,21 м , за сутки прибавилось 18 см, такими темпами завтра доберёмся до опасно критического уровня в 6,4 м. Подтоплены дворы и дома в приречных районах города - Заречье, Трёхозёрка, Седкыркещ, Сидорполой, Выльтыдор, - пишет мэр.

Она добавила, что сегодня утром спасатели объездили все территории. Власти держат связь с руководителями, старостами посёлков. Для переселения людей готовится маневренный фонд на Общественной, 11. Но желающих переехать пока нет. 

Напомним, жители Емвы сообщают об ужасном паводке. По их словам, такого подъема воды не было уже около 30 лет. 

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