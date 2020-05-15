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Магазинам грозят штрафы за посетителей без масок

Магазинам грозят штрафы за посетителей без масок

15 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива "Pro Города"
Продавцы просили о помощи с контролем ситуации, но решение пока не принято

Ритейлерам пригрозили штрафами за посетителей, которые не соблюдают меры предосторожности во время пандемии. При это магазины не имеют права не впускать таких покупателей, пишут «Известия».

Роспотребнадзор имеет право оштрафовать магазин или приостановить его работу на 90 суток за нерадивых покупателей, считают в Союзе потребителей. Штраф для юридических лиц достигает 300 тыс. рублей, при повторном нарушении - 1 млн рублей, также возможна приостановка деятельности на срок до трех месяцев.

Продавцы просили о помощи с контролем ситуации. В частности, они предлагали властям на первом этапе привлечь в магазины сотрудников полиции, которые помогут контролировать соблюдение масочного режима. Этот вариант уже не один раз обсуждался на различных совещаниях, но решение пока не принято. Как отметил председатель Союза потребителей Петр Шелищ, проблему можно было бы решить, если обязать торговые сети выдавать маски и перчатки покупателям бесплатно.

Напомним, в Коми режим самоизоляции продлили до 21 мая, однако некоторые послабления в оперативном штабе все же приняли: теперь горожане смогут гулять по два человека, а также заниматься спортом на свежем воздухе. При этом необходимо использовать средства защиты: маски и перчатки. Для пожилых людей от 65 лет режим самоизоляции остается прежним.

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