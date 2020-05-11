Семьи с детьми получат разовую выплату в размере 10 тысяч рублей

Президент Владимир Путин объявил о введении с 1 июня в стране единовременных выплат на детей с 3 до 16 лет в качестве новых мер поддержки при пандемии коронавируса, пишет РБК.



По его словам, с 1 июня по заявлению будет произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей. Обратиться за помощью можно дистанционно с помощью портала «Госуслуги» или через отделение Пенсионного фонда.

- Каждая российская семья, в которой растут дети от 3 до 15 лет включительно сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи, — заявил Владимир Путин.

Также нуждающиеся семьи, где доход одного члена семьи ниже прожиточного минимума смогут оформить выплату на детей с 3 до 7 лет включительно. При этом они смогут сделать это уже с 1 июня, а не 1 июля, как предусматривалось ранее.

Он обратил внимание, что такие выплаты начисляются с начала 2020 года. Таким образом, подав заявление уже в июне семья разово получит в среднем 33 тыс. руб. на одного ребенка.

Напомним, с 12 мая в России заканчивается режим нерабочих дней. При этом борьба с эпидемией, по словам главы государства, не завершается. По всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия. Всем предприятиям, магазинам, предприятиям в сфере транспорта и услуг нужно строго соблюдать санитарные требования.

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