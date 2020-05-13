В Минздраве рассказали, когда появится первая вакцина от коронавируса

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко назвал сроки, когда появятся первые вакцины от COVID-19, пишет russian.rt.com.

По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса появятся в конце июля. Как отмечает ТАСС, об этом он заявил на пленарном заседании Госдумы. Он также отметил, что «возвращение к нормальной жизни» возможно будет только с появлением вакцины.

Напомним, ранее Роспотребнадзор разработал проект методических рекомендаций поэтапного снятия ограничительных мероприятий. Всего их предполагается три. По словам главы государства, ситуация в регионах складывается по-разному: где-то жёсткие меры нужно сохранить и дополнять, а где-то постепенно снимать, с опорой на мнение ученых и просчетом конкретных рисков.

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