Ученые назвали простой способ предотвратить некоторые виды рака

Итальянские ученые выяснили, что для профилактики опухолей органов пищеварения полезен аспирин. Такое исследование опубликовали в журнале Annals of Oncology.

Ученые проанализировали 113 исследований о разных типах рака, в которых рассматривали болезни пищевода, желудка, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, кишечника. Также исследовались опухоли головы и шеи.

Как оказалось, прием одной-двух таблеток аспирина в неделю может снизить риск развития этих типов заболеваний. Так, вероятность рака кишечника снижается на 27 процентов, опухоли желудка — на 36 процентов, пищевода — на 33 процента, поджелудочной железы — на 22 процента.

В работе сказано, что вероятность растет в зависимости от дозы аспирина, но авторы также отметили, что относиться к этим выводам стоит с осторожностью, ведь они основаны на небольшом массиве данных. Кроме того, препарат разжижает кровь, а это опасно внутренними кровотечениями и может привести к повреждениям органов, поэтому правильную дозу может подобрать только врач.

Напомним, недавно итальянские ученые заявили, что создали первую в мире вакцину, способную уничтожить коронавирус. Предварительные результаты оказались весьма внушительными: антитела оказались способны остановить заражение. Глава компании, занимающейся разработкой вакцины, рассказал, что масштабные испытания запланированы на осень 2020 года.

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