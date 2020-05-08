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Итальянские ученые заявили о создании вакцины против коронавируса

Итальянские ученые заявили о создании вакцины против коронавируса

08 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
gazeta.ru
Препарат уже прошел тесты на мышах

Исследователи из Италии утверждают, что создали первую в мире вакцину, способную уничтожить коронавирус. Они также намерены испытать ее на людях в ближайшее время. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые заявили, что вакцина уже прошла тесты на мышах. Предварительные результаты оказались весьма внушительными: антитела оказались способны остановить заражение. Глава компании, занимающейся разработкой вакцины, рассказал, что масштабные испытания запланированы на осень 2020 года. Тем временем в России продолжаются доклинические испытания отечественной вакцины.

Напомним, Фазу так называемого пика заболеваемости коронавирусом в России возможно удастся пройти спокойно. Об этом заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин. Специалист считает, что распространение удастся сгладить за счет принятых правительством и Роспотребнадзором мер.

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Комментарии 1

минуту назад Пердун
Советую почитать про вакцины в Инете и как, на кого они действуют.
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